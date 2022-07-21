《經濟通通訊社２１日專訊》百勝中國（０９９８７）於３：０２ｐｍ錄得１手３﹒３８萬
股交叉盤，每股造３６９﹒５元，較上日收市價低１﹒７３％，涉資１２４８﹒９１萬元。
百勝中國現價跌１﹒７６％，報３６９﹒４元；成交２６﹒３３萬股，成交金額
９７３２﹒４９萬元，主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１７８２﹒４６萬元。
（ｒｗ）
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21/07/2022 15:03
《大手成交》百勝中國一手約３萬股交叉盤，涉資１２４９萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》百勝中國（０９９８７）於３：０２ｐｍ錄得１手３﹒３８萬
股交叉盤，每股造３６９﹒５元，較上日收市價低１﹒７３％，涉資１２４８﹒９１萬元。
百勝中國現價跌１﹒７６％，報３６９﹒４元；成交２６﹒３３萬股，成交金額
９７３２﹒４９萬元，主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１７８２﹒４６萬元。
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05/07/2022 09:06 《大手成交》騰訊等４家公司上午９：０５市前大手交易
04/07/2022 09:06 《大手成交》潤啤等３家公司上午９：０５市前大手交易
04/07/2022 09:05 《大手成交》友邦等２家公司上午９：０４市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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