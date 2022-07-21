《異動股》中國互聯網投資（００８１０）升近３３％，報２﹒８元

《經濟通通訊社２１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）升３２﹒７％，報２﹒８元，
最高價２﹒８元，創５２周新高，最低價２﹒０５元；成交３２０﹒７８萬股，成交金額
８６４﹒４５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３６２﹒８５萬元。現時最大淨
被動買入券商為帝國國際証券，金額４２﹒０６萬元，加權平均成交價２﹒６９６元；現時最大
淨被動賣出券商為佳富達證券，金額１９２﹒３６萬元，加權平均成交價２﹒８元。
現時，恒生指數報２０５４２，跌３４８點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７０８０，
跌９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４５５７，跌１９點或０﹒４３％；主板成交
７８７﹒１２億元。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒８００ 變動 ＋３２﹒７０％
最高價 ２﹒８００ 最低價 ２﹒０５０
成交股數 ３２０﹒７８萬股 成交金額 ８６４﹒４５萬
１０天平均 ２﹒１７７ 歷史波幅％ ８４﹒２７４
２０天平均 ２﹒０１８ 加權平均價 ２﹒６９５
５０天平均 １﹒７７１ ＲＳＩ１４ ８２﹒０４８
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３６２﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國互聯網投資（００８１０） ２﹒８００ ＋３２﹒７０
四海國際（００１２０） １﹒４９０ ＋２﹒０５
中達集團控股（００１３９） ０﹒０３３ －２﹒９４
光控（００１６５） ６﹒１９０ －１﹒１２
中投基金（００６１２） ４﹒８００ －０﹒２１
首程控股（００６９７） １﹒２２０ －０﹒８１
惠理集團（００８０６） ２﹒６８０ －２﹒１９
中國信達（０１３５９） １﹒１８０ 無升跌
中國華融（０２７９９） ０﹒３６５ 無升跌
諾亞控股（０６６８６） ２７１﹒０００ －１﹒０９
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（ｅｄ）
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