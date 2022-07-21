《異動股》中國互聯網投資（００８１０）升近３３％，報２﹒８元

《經濟通通訊社２１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）升３２﹒７％，報２﹒８元，

最高價２﹒８元，創５２周新高，最低價２﹒０５元；成交３２０﹒７８萬股，成交金額

８６４﹒４５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３６２﹒８５萬元。現時最大淨

被動買入券商為帝國國際証券，金額４２﹒０６萬元，加權平均成交價２﹒６９６元；現時最大

淨被動賣出券商為佳富達證券，金額１９２﹒３６萬元，加權平均成交價２﹒８元。

現時，恒生指數報２０５４２，跌３４８點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７０８０，

跌９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４５５７，跌１９點或０﹒４３％；主板成交

７８７﹒１２億元。

上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８００ 變動 ＋３２﹒７０％

最高價 ２﹒８００ 最低價 ２﹒０５０

成交股數 ３２０﹒７８萬股 成交金額 ８６４﹒４５萬

１０天平均 ２﹒１７７ 歷史波幅％ ８４﹒２７４

２０天平均 ２﹒０１８ 加權平均價 ２﹒６９５

５０天平均 １﹒７７１ ＲＳＩ１４ ８２﹒０４８

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３６２﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國互聯網投資（００８１０） ２﹒８００ ＋３２﹒７０

四海國際（００１２０） １﹒４９０ ＋２﹒０５

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３３ －２﹒９４

光控（００１６５） ６﹒１９０ －１﹒１２

中投基金（００６１２） ４﹒８００ －０﹒２１

首程控股（００６９７） １﹒２２０ －０﹒８１

惠理集團（００８０６） ２﹒６８０ －２﹒１９

中國信達（０１３５９） １﹒１８０ 無升跌

中國華融（０２７９９） ０﹒３６５ 無升跌

諾亞控股（０６６８６） ２７１﹒０００ －１﹒０９

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（ｅｄ）

