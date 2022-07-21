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00810 中國互聯網投資
即時 按盤價 升2.970 +0.860 (+40.758%)
大手異動

21/07/2022 15:06

《異動股》中國互聯網投資（００８１０）升近３３％，報２﹒８元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）升３２﹒７％，報２﹒８元，
最高價２﹒８元，創５２周新高，最低價２﹒０５元；成交３２０﹒７８萬股，成交金額
８６４﹒４５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３６２﹒８５萬元。現時最大淨
被動買入券商為帝國國際証券，金額４２﹒０６萬元，加權平均成交價２﹒６９６元；現時最大
淨被動賣出券商為佳富達證券，金額１９２﹒３６萬元，加權平均成交價２﹒８元。
　　現時，恒生指數報２０５４２，跌３４８點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報７０８０，
跌９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４５５７，跌１９點或０﹒４３％；主板成交
７８７﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒８００　變動　　　　＋３２﹒７０％
　　最高價　　　　　　２﹒８００　最低價　　　　　２﹒０５０
　　成交股數　　３２０﹒７８萬股　成交金額　　８６４﹒４５萬
　　１０天平均　　　　２﹒１７７　歷史波幅％　　８４﹒２７４
　　２０天平均　　　　２﹒０１８　加權平均價　　　２﹒６９５
　　５０天平均　　　　１﹒７７１　ＲＳＩ１４　　８２﹒０４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３６２﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國互聯網投資（００８１０）　　　２﹒８００　＋３２﹒７０
　　四海國際（００１２０）　　　　　　１﹒４９０　　＋２﹒０５
　　中達集團控股（００１３９）　　　　０﹒０３３　　－２﹒９４
　　光控（００１６５）　　　　　　　　６﹒１９０　　－１﹒１２
　　中投基金（００６１２）　　　　　　４﹒８００　　－０﹒２１
　　首程控股（００６９７）　　　　　　１﹒２２０　　－０﹒８１
　　惠理集團（００８０６）　　　　　　２﹒６８０　　－２﹒１９
　　中國信達（０１３５９）　　　　　　１﹒１８０　　　　無升跌
　　中國華融（０２７９９）　　　　　　０﹒３６５　　　　無升跌
　　諾亞控股（０６６８６）　　　　２７１﹒０００　　－１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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上一篇新聞︰21/07/2022 15:47  《異動股》中國互聯網投資（０８１０）漲近４２％，報２﹒９９元

備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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