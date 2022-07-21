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09987 百勝中國－Ｓ
即時 按盤價 跌369.600 -6.400 (-1.702%)
大手異動

21/07/2022 15:12

《大手成交》百勝中國一手約３萬股交叉盤，涉資１１４７萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》百勝中國（０９９８７）於３：１１ｐｍ錄得１手３﹒１２萬
股交叉盤，每股造３６８﹒３元，較上日收市價低２﹒０５％，涉資１１４７﹒２５萬元。
　　百勝中國現價跌２﹒０２％，報３６８﹒４元；成交３０﹒５３萬股，成交金額１﹒１３億
元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７２３﹒５６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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