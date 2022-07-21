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00838 億和控股
即時 按盤價 升2.050 +0.400 (+24.242%)
大手異動

21/07/2022 15:15

《異動股》億和控股（００８３８）漲２０％，報１﹒９８元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》億和控股（００８３８）升２０％，報１﹒９８元，最高價
１﹒９９元，創１個月新高，最低價１﹒６８元；成交１﹒０９億股，成交金額２﹒０２億元；
主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８３２４﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為招
商證券，金額７５１﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒８６２元；現時最大淨被動賣出券商為富
途證券國際，金額２３３６﹒２９萬元，加權平均成交價１﹒８６元。
　　現時，恒生指數報２０５６６，跌３２３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０９０，
跌８８點或１﹒２４％；恒生科技指數報４５６２，跌１４點或０﹒３２％；主板成交
８１５﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒９８０　變動　　　　＋２０﹒００％
　　最高價　　　　１﹒９９０　最低價　　　　　１﹒６８０
　　成交股數　　１﹒０９億股　成交金額　　　　２﹒０２億
　　１０天平均　　１﹒４８７　歷史波幅％　　７６﹒７２４
　　２０天平均　　１﹒４８６　加權平均價　　　１﹒８５０
　　５０天平均　　１﹒４１６　ＲＳＩ１４　　７６﹒７０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８３２４﹒２３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　億和控股（００８３８）　　　１﹒９８　＋２０﹒００
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３４　　－１﹒０９
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒９２　　＋０﹒７２
　　中升控股（００８８１）　　５１﹒７５　　－０﹒８６
　　比亞迪（０１２１１）　　２８２﹒８０　　－１﹒８１
　　美東汽車（０１２６８）　　２０﹒９０　　＋１﹒４６
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７４﹒５０　　－４﹒３０
　　理想汽車（０２０１５）　１３８﹒１０　　－２﹒５４
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒９４　　－３﹒２９
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０１﹒８０　　－２﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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