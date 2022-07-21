《異動股》億和控股（００８３８）漲２０％，報１﹒９８元

《經濟通通訊社２１日專訊》億和控股（００８３８）升２０％，報１﹒９８元，最高價
１﹒９９元，創１個月新高，最低價１﹒６８元；成交１﹒０９億股，成交金額２﹒０２億元；
主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８３２４﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為招
商證券，金額７５１﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒８６２元；現時最大淨被動賣出券商為富
途證券國際，金額２３３６﹒２９萬元，加權平均成交價１﹒８６元。
現時，恒生指數報２０５６６，跌３２３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０９０，
跌８８點或１﹒２４％；恒生科技指數報４５６２，跌１４點或０﹒３２％；主板成交
８１５﹒１５億元。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９８０ 變動 ＋２０﹒００％
最高價 １﹒９９０ 最低價 １﹒６８０
成交股數 １﹒０９億股 成交金額 ２﹒０２億
１０天平均 １﹒４８７ 歷史波幅％ ７６﹒７２４
２０天平均 １﹒４８６ 加權平均價 １﹒８５０
５０天平均 １﹒４１６ ＲＳＩ１４ ７６﹒７０６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８３２４﹒２３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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億和控股（００８３８） １﹒９８ ＋２０﹒００
吉利汽車（００１７５） １６﹒３４ －１﹒０９
力勁科技（００５５８） １３﹒９２ ＋０﹒７２
中升控股（００８８１） ５１﹒７５ －０﹒８６
比亞迪（０１２１１） ２８２﹒８０ －１﹒８１
美東汽車（０１２６８） ２０﹒９０ ＋１﹒４６
贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒５０ －４﹒３０
理想汽車（０２０１５） １３８﹒１０ －２﹒５４
長汽（０２３３３） １２﹒９４ －３﹒２９
小鵬汽車（０９８６８） １０１﹒８０ －２﹒２１
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（ｅｄ）
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