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08293 星亞控股
即時 按盤價 升0.042 +0.007 (+20.000%)
大手異動

21/07/2022 15:18

《異動股》星亞控股升逾３７％突破１００天線，報０﹒０４８元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》星亞控股（０８２９３）升３７﹒１４％，報０﹒０４８元，
升穿１００天線（０﹒０４５元），最高價０﹒０４９元，創１個月新高，最低價０﹒０３８元
；成交４６７３﹒５萬股，成交金額２４１﹒３５萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動
買入２４１﹒２９萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額８９４７﹒５元，加權
平均成交價０﹒０４３元。
　　現時，恒生指數報２０５５６，跌３３４點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７０８９，跌
８９點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５６０，跌１６點或０﹒３６％；主板成交８２３億元

　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０４８　變動　　　　＋３７﹒１４％
　　最高價　　　　　　０﹒０４９　最低價　　　　　０﹒０３８
　　成交股數　　４６７３﹒５萬股　成交金額　　２４１﹒３５萬
　　１０天平均　　　　０﹒０３８　歷史波幅％　　７８﹒０９９
　　２０天平均　　　　０﹒０３８　加權平均價　　　０﹒０５２
　　５０天平均　　　　０﹒０４１　ＲＳＩ１４　　７０﹒５６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
２４１﹒２９萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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