《異動股》星亞控股升逾３７％突破１００天線，報０﹒０４８元

《經濟通通訊社２１日專訊》星亞控股（０８２９３）升３７﹒１４％，報０﹒０４８元，
升穿１００天線（０﹒０４５元），最高價０﹒０４９元，創１個月新高，最低價０﹒０３８元
；成交４６７３﹒５萬股，成交金額２４１﹒３５萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動
買入２４１﹒２９萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額８９４７﹒５元，加權
平均成交價０﹒０４３元。
現時，恒生指數報２０５５６，跌３３４點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７０８９，跌
８９點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５６０，跌１６點或０﹒３６％；主板成交８２３億元
。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４８ 變動 ＋３７﹒１４％
最高價 ０﹒０４９ 最低價 ０﹒０３８
成交股數 ４６７３﹒５萬股 成交金額 ２４１﹒３５萬
１０天平均 ０﹒０３８ 歷史波幅％ ７８﹒０９９
２０天平均 ０﹒０３８ 加權平均價 ０﹒０５２
５０天平均 ０﹒０４１ ＲＳＩ１４ ７０﹒５６３
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
２４１﹒２９萬元
（ｅｄ）
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