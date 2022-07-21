《異動股》星亞控股升逾３７％突破１００天線，報０﹒０４８元

《經濟通通訊社２１日專訊》星亞控股（０８２９３）升３７﹒１４％，報０﹒０４８元，

升穿１００天線（０﹒０４５元），最高價０﹒０４９元，創１個月新高，最低價０﹒０３８元

；成交４６７３﹒５萬股，成交金額２４１﹒３５萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動

買入２４１﹒２９萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額８９４７﹒５元，加權

平均成交價０﹒０４３元。

現時，恒生指數報２０５５６，跌３３４點或１﹒６％；恒生中國企業指數報７０８９，跌

８９點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５６０，跌１６點或０﹒３６％；主板成交８２３億元

。

上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４８ 變動 ＋３７﹒１４％

最高價 ０﹒０４９ 最低價 ０﹒０３８

成交股數 ４６７３﹒５萬股 成交金額 ２４１﹒３５萬

１０天平均 ０﹒０３８ 歷史波幅％ ７８﹒０９９

２０天平均 ０﹒０３８ 加權平均價 ０﹒０５２

５０天平均 ０﹒０４１ ＲＳＩ１４ ７０﹒５６３

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

２４１﹒２９萬元



（ｅｄ）

