《異動股》三寶科技（０１７０８）挫近１９％，報３﹒１６元

《經濟通通訊社２１日專訊》三寶科技（０１７０８）跌１８﹒５６％，報３﹒１６元，最

低價２﹒０４元，創５２周新低，最高價４﹒４元，創１個月新高；成交１﹒３５萬股，成交金

額４﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額４０８０元，加權平均成交價

２﹒０４元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額２２００元，加權平均成交價

４﹒４元。

現時，恒生指數報２０５６４，跌３２５點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７０９０，

跌８８點或１﹒２３％；恒生科技指數報４５６３，跌１３點或０﹒３％；主板成交

８４６﹒７４億元。

上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒１６０ 變動 －１８﹒５６％

最高價 ４﹒４００ 最低價 ２﹒０４０

成交股數 １﹒３５萬股 成交金額 ４﹒９萬

１０天平均 ３﹒８０３ 歷史波幅％ ２５﹒０１３

２０天平均 ４﹒０６９ 加權平均價 ３﹒６２７

５０天平均 ４﹒９５７ ＲＳＩ１４ ７﹒４００

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股份狀態：創５２周新低，創１個月新高



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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三寶科技（０１７０８） ３﹒１６ －１８﹒５６

中國軟件國際（００３５４） ７﹒４８ －３﹒７３

民航信息（００６９６） １４﹒１８ ＋０﹒５７

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３２ ＋２﹒１０

世紀睿科（０１４５０） ３﹒７６ －１﹒０５

企展控股（０１８０８） １﹒００ ＋６﹒３８

創新奇智（０２１２１） １８﹒２２ ＋１﹒２２

中國通號（０３９６９） ２﹒５２ ＋０﹒４０

百融雲（０６６０８） ８﹒５２ －０﹒７０

萬國數據（０９６９８） ２８﹒６０ ＋１﹒７８

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（ｅｄ）

