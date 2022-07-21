《異動股》三寶科技（０１７０８）挫近１９％，報３﹒１６元

《經濟通通訊社２１日專訊》三寶科技（０１７０８）跌１８﹒５６％，報３﹒１６元，最
低價２﹒０４元，創５２周新低，最高價４﹒４元，創１個月新高；成交１﹒３５萬股，成交金
額４﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額４０８０元，加權平均成交價
２﹒０４元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額２２００元，加權平均成交價
４﹒４元。
現時，恒生指數報２０５６４，跌３２５點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７０９０，
跌８８點或１﹒２３％；恒生科技指數報４５６３，跌１３點或０﹒３％；主板成交
８４６﹒７４億元。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒１６０ 變動 －１８﹒５６％
最高價 ４﹒４００ 最低價 ２﹒０４０
成交股數 １﹒３５萬股 成交金額 ４﹒９萬
１０天平均 ３﹒８０３ 歷史波幅％ ２５﹒０１３
２０天平均 ４﹒０６９ 加權平均價 ３﹒６２７
５０天平均 ４﹒９５７ ＲＳＩ１４ ７﹒４００
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股份狀態：創５２周新低，創１個月新高
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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三寶科技（０１７０８） ３﹒１６ －１８﹒５６
中國軟件國際（００３５４） ７﹒４８ －３﹒７３
民航信息（００６９６） １４﹒１８ ＋０﹒５７
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３２ ＋２﹒１０
世紀睿科（０１４５０） ３﹒７６ －１﹒０５
企展控股（０１８０８） １﹒００ ＋６﹒３８
創新奇智（０２１２１） １８﹒２２ ＋１﹒２２
中國通號（０３９６９） ２﹒５２ ＋０﹒４０
百融雲（０６６０８） ８﹒５２ －０﹒７０
萬國數據（０９６９８） ２８﹒６０ ＋１﹒７８
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（ｅｄ）
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