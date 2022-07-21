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01708 三寶科技
即時 按盤價 升3.930 +0.050 (+1.289%)
大手異動

21/07/2022 15:28

《異動股》三寶科技（０１７０８）挫近１９％，報３﹒１６元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》三寶科技（０１７０８）跌１８﹒５６％，報３﹒１６元，最
低價２﹒０４元，創５２周新低，最高價４﹒４元，創１個月新高；成交１﹒３５萬股，成交金
額４﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，金額４０８０元，加權平均成交價
２﹒０４元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額２２００元，加權平均成交價
４﹒４元。
　　現時，恒生指數報２０５６４，跌３２５點或１﹒５６％；恒生中國企業指數報７０９０，
跌８８點或１﹒２３％；恒生科技指數報４５６３，跌１３點或０﹒３％；主板成交
８４６﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒１６０　變動　　　　－１８﹒５６％
　　最高價　　　　４﹒４００　最低價　　　　　２﹒０４０
　　成交股數　　１﹒３５萬股　成交金額　　　　　４﹒９萬
　　１０天平均　　３﹒８０３　歷史波幅％　　２５﹒０１３
　　２０天平均　　４﹒０６９　加權平均價　　　３﹒６２７
　　５０天平均　　４﹒９５７　ＲＳＩ１４　　　７﹒４００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低，創１個月新高
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三寶科技（０１７０８）　　　　３﹒１６　－１８﹒５６
　　中國軟件國際（００３５４）　　７﹒４８　　－３﹒７３
　　民航信息（００６９６）　　　１４﹒１８　　＋０﹒５７
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　６﹒３２　　＋２﹒１０
　　世紀睿科（０１４５０）　　　　３﹒７６　　－１﹒０５
　　企展控股（０１８０８）　　　　１﹒００　　＋６﹒３８
　　創新奇智（０２１２１）　　　１８﹒２２　　＋１﹒２２
　　中國通號（０３９６９）　　　　２﹒５２　　＋０﹒４０
　　百融雲（０６６０８）　　　　　８﹒５２　　－０﹒７０
　　萬國數據（０９６９８）　　　２８﹒６０　　＋１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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