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00916 龍源電力
即時 按盤價 跌12.980 -0.420 (-3.134%)
大手異動

21/07/2022 15:33

《大手成交》龍源電力一手約１３０萬股交叉盤，涉資１６８４萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》龍源電力（００９１６）於３：３２ｐｍ錄得１手１２９﹒６
萬股交叉盤，每股造１２﹒９９元，較上日收市價低３﹒０６％，涉資１６８３﹒５萬元。
　　龍源電力現價跌３﹒１３％，報１２﹒９８元；成交１５６７﹒５９萬股，成交金額
２﹒０６億元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１３７１﹒１８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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