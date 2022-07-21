《異動股》友邦跌逾５％失守１００天線，報７８﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）跌５﹒１１％，報７８﹒９元，跌穿

１００天線（７９﹒２２５元），最低價７８﹒９元，最高價８２﹒４元；成交３１２０﹒０１

萬股，成交金額２５﹒０４億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入９８０８﹒５９萬

元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７９４２﹒６５萬元，加權平均成交價

８０﹒３１３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１﹒６４億元，加權平均成交價

８０﹒０８５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒７３％。

現時，恒生指數報２０５３８，跌３５１點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報７０８６，

跌９２點或１﹒２９％；恒生科技指數報４５５９，跌１７點或０﹒３９％；主板成交

８６２﹒１６億元。

上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ７８﹒９００ 變動 －５﹒１１％

最高價 ８２﹒４００ 最低價 ７８﹒９００

成交股數 ３１２０﹒０１萬股 成交金額 ２５﹒０４億

１０天平均 ８２﹒９７０ 歷史波幅％ ２４﹒６２０

２０天平均 ８３﹒４４０ 加權平均價 ８０﹒２５６

５０天平均 ８０﹒３８５ ＲＳＩ１４ ３８﹒９５４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入９８０８﹒５９萬元；

暫連跌３日，累計跌幅５﹒７３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

友邦（０１２９９） ７８﹒９０ －５﹒１１

匯控（００００５） ４８﹒３５ －１﹒８３

港交所（００３８８） ３５１﹒２０ －２﹒４４

騰訊（００７００） ３３２﹒６０ －１﹒７７

建行（００９３９） ４﹒９５ －１﹒５９

中移動（００９４１） ５０﹒００ －０﹒９９

藥明生物（０２２６９） ８０﹒２０ ＋０﹒８２

中國平安（０２３１８） ４７﹒３５ －３﹒０７

美團（０３６９０） １８９﹒５０ －２﹒６７

阿里（０９９８８） １０１﹒５０ －１﹒６５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

