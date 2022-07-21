《異動股》友邦跌逾５％失守１００天線，報７８﹒９元

《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）跌５﹒１１％，報７８﹒９元，跌穿
１００天線（７９﹒２２５元），最低價７８﹒９元，最高價８２﹒４元；成交３１２０﹒０１
萬股，成交金額２５﹒０４億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入９８０８﹒５９萬
元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７９４２﹒６５萬元，加權平均成交價
８０﹒３１３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１﹒６４億元，加權平均成交價
８０﹒０８５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒７３％。
現時，恒生指數報２０５３８，跌３５１點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報７０８６，
跌９２點或１﹒２９％；恒生科技指數報４５５９，跌１７點或０﹒３９％；主板成交
８６２﹒１６億元。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ７８﹒９００ 變動 －５﹒１１％
最高價 ８２﹒４００ 最低價 ７８﹒９００
成交股數 ３１２０﹒０１萬股 成交金額 ２５﹒０４億
１０天平均 ８２﹒９７０ 歷史波幅％ ２４﹒６２０
２０天平均 ８３﹒４４０ 加權平均價 ８０﹒２５６
５０天平均 ８０﹒３８５ ＲＳＩ１４ ３８﹒９５４
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入９８０８﹒５９萬元；
暫連跌３日，累計跌幅５﹒７３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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友邦（０１２９９） ７８﹒９０ －５﹒１１
匯控（００００５） ４８﹒３５ －１﹒８３
港交所（００３８８） ３５１﹒２０ －２﹒４４
騰訊（００７００） ３３２﹒６０ －１﹒７７
建行（００９３９） ４﹒９５ －１﹒５９
中移動（００９４１） ５０﹒００ －０﹒９９
藥明生物（０２２６９） ８０﹒２０ ＋０﹒８２
中國平安（０２３１８） ４７﹒３５ －３﹒０７
美團（０３６９０） １８９﹒５０ －２﹒６７
阿里（０９９８８） １０１﹒５０ －１﹒６５
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（ｅｄ）
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