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01299 友邦保險
即時 按盤價 跌79.200 -3.950 (-4.750%)
大手異動

21/07/2022 15:34

《異動股》友邦跌逾５％失守１００天線，報７８﹒９元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》友邦（０１２９９）跌５﹒１１％，報７８﹒９元，跌穿
１００天線（７９﹒２２５元），最低價７８﹒９元，最高價８２﹒４元；成交３１２０﹒０１
萬股，成交金額２５﹒０４億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入９８０８﹒５９萬
元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７９４２﹒６５萬元，加權平均成交價
８０﹒３１３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１﹒６４億元，加權平均成交價
８０﹒０８５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒７３％。
　　現時，恒生指數報２０５３８，跌３５１點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報７０８６，
跌９２點或１﹒２９％；恒生科技指數報４５５９，跌１７點或０﹒３９％；主板成交
８６２﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７８﹒９００　變動　　　　－５﹒１１％
　　最高價　　　　　　８２﹒４００　最低價　　　７８﹒９００
　　成交股數　　３１２０﹒０１萬股　成交金額　　２５﹒０４億
　　１０天平均　　　　８２﹒９７０　歷史波幅％　２４﹒６２０
　　２０天平均　　　　８３﹒４４０　加權平均價　８０﹒２５６
　　５０天平均　　　　８０﹒３８５　ＲＳＩ１４　３８﹒９５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入９８０８﹒５９萬元；
暫連跌３日，累計跌幅５﹒７３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦（０１２９９）　　　　７８﹒９０　－５﹒１１
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒３５　－１﹒８３
　　港交所（００３８８）　　３５１﹒２０　－２﹒４４
　　騰訊（００７００）　　　３３２﹒６０　－１﹒７７
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９５　－１﹒５９
　　中移動（００９４１）　　　５０﹒００　－０﹒９９
　　藥明生物（０２２６９）　　８０﹒２０　＋０﹒８２
　　中國平安（０２３１８）　　４７﹒３５　－３﹒０７
　　美團（０３６９０）　　　１８９﹒５０　－２﹒６７
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒５０　－１﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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