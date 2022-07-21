《異動股》中國互聯網投資（０８１０）漲近４２％，報２﹒９９元

《經濟通通訊社２１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）升４１﹒７１％，報２﹒９９
元，最高價２﹒９９元，創５２周新高，最低價２﹒０５元；成交７０５﹒９２萬股，成交金額
１９４４﹒５６萬元；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１３５２﹒１１萬元。現時最
大淨被動買入券商為帝國國際証券，金額４２﹒０６萬元，加權平均成交價２﹒６９６元；現時
最大淨被動賣出券商為佳富達證券，金額３２１﹒７２萬元，加權平均成交價２﹒８元。
現時，恒生指數報２０５６８，跌３２１點或１﹒５４％；恒生中國企業指數報７０９５，
跌８３點或１﹒１７％；恒生科技指數報４５７０，跌６點或０﹒１３％；主板成交
８９８﹒０３億元。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒９９０ 變動 ＋４１﹒７１％
最高價 ２﹒９９０ 最低價 ２﹒０５０
成交股數 ７０５﹒９２萬股 成交金額 １９４４﹒５６萬
１０天平均 ２﹒１９６ 歷史波幅％ ８４﹒２７４
２０天平均 ２﹒０２８ 加權平均價 ２﹒７５５
５０天平均 １﹒７７５ ＲＳＩ１４ ８４﹒３６４
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１３５２﹒１１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國互聯網投資（００８１０） ２﹒９９０ ＋４１﹒７１
四海國際（００１２０） １﹒４９０ ＋２﹒０５
中達集團控股（００１３９） ０﹒０３３ －２﹒９４
光控（００１６５） ６﹒１８０ －１﹒２８
中投基金（００６１２） ４﹒８００ －０﹒２１
首程控股（００６９７） １﹒２２０ －０﹒８１
惠理集團（００８０６） ２﹒６４０ －３﹒６５
中國信達（０１３５９） １﹒１８０ 無升跌
中國華融（０２７９９） ０﹒３６５ 無升跌
諾亞控股（０６６８６） ２７１﹒６００ －０﹒８８
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（ｅｄ）
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