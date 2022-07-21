《異動股》倍搏集團漲逾８６％突破２５０天線，報０﹒５５元

《經濟通通訊社２１日專訊》倍搏集團（０８３３１）升８６﹒４４％，報０﹒５５元，升

穿２５０天線（０﹒４８１元），最高價０﹒６元，創１個月新高，最低價０﹒３５元；成交

１６１﹒５萬股，成交金額７６﹒１１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入

３２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３﹒８７萬元，加權平均成交

價０﹒４５４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１３﹒７１萬元，加權平均成

交價０﹒４６元。

現時，恒生指數報２０５４８，跌３４１點或１﹒６４％；恒生中國企業指數報７０８９，

跌８９點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５６７，跌９點或０﹒２％；主板成交９４２﹒１７

億元。

上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒５５０ 變動 ＋８６﹒４４％

最高價 ０﹒６００ 最低價 ０﹒３５０

成交股數 １６１﹒５萬股 成交金額 ７６﹒１１萬

１０天平均 ０﹒３２５ 歷史波幅％ １０９﹒２０４

２０天平均 ０﹒３０８ 加權平均價 ０﹒４７１

５０天平均 ０﹒３３２ ＲＳＩ１４ ９０﹒０２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入

３２﹒０６萬元



（ｅｄ）

