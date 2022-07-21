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08331 倍搏集團
即時 按盤價 升0.600 +0.305 (+103.390%)
大手異動

21/07/2022 15:59

《異動股》倍搏集團漲逾８６％突破２５０天線，報０﹒５５元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》倍搏集團（０８３３１）升８６﹒４４％，報０﹒５５元，升
穿２５０天線（０﹒４８１元），最高價０﹒６元，創１個月新高，最低價０﹒３５元；成交
１６１﹒５萬股，成交金額７６﹒１１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
３２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３﹒８７萬元，加權平均成交
價０﹒４５４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１３﹒７１萬元，加權平均成
交價０﹒４６元。
　　現時，恒生指數報２０５４８，跌３４１點或１﹒６４％；恒生中國企業指數報７０８９，
跌８９點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５６７，跌９點或０﹒２％；主板成交９４２﹒１７
億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒５５０　變動　　　　＋８６﹒４４％
　　最高價　　　　　０﹒６００　最低價　　　　　０﹒３５０
　　成交股數　　１６１﹒５萬股　成交金額　　　７６﹒１１萬
　　１０天平均　　　０﹒３２５　歷史波幅％　１０９﹒２０４
　　２０天平均　　　０﹒３０８　加權平均價　　　０﹒４７１
　　５０天平均　　　０﹒３３２　ＲＳＩ１４　　９０﹒０２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
３２﹒０６萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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