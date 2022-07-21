《異動股》倍搏集團漲逾８６％突破２５０天線，報０﹒５５元

《經濟通通訊社２１日專訊》倍搏集團（０８３３１）升８６﹒４４％，報０﹒５５元，升
穿２５０天線（０﹒４８１元），最高價０﹒６元，創１個月新高，最低價０﹒３５元；成交
１６１﹒５萬股，成交金額７６﹒１１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
３２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３﹒８７萬元，加權平均成交
價０﹒４５４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１３﹒７１萬元，加權平均成
交價０﹒４６元。
現時，恒生指數報２０５４８，跌３４１點或１﹒６４％；恒生中國企業指數報７０８９，
跌８９點或１﹒２５％；恒生科技指數報４５６７，跌９點或０﹒２％；主板成交９４２﹒１７
億元。
上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒５５０ 變動 ＋８６﹒４４％
最高價 ０﹒６００ 最低價 ０﹒３５０
成交股數 １６１﹒５萬股 成交金額 ７６﹒１１萬
１０天平均 ０﹒３２５ 歷史波幅％ １０９﹒２０４
２０天平均 ０﹒３０８ 加權平均價 ０﹒４７１
５０天平均 ０﹒３３２ ＲＳＩ１４ ９０﹒０２６
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
３２﹒０６萬元
（ｅｄ）
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