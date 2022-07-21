《異動股》華章科技挫逾３２％穿５０天線兼創新低報０﹒３８元

《經濟通通訊社２１日專訊》華章科技（０１６７３）跌３２﹒１４％，報０﹒３８元，跌

穿５０天線（０﹒５３８元），最低價０﹒３７元，創上市新低，最高價０﹒４９５元；成交

１３﹒６萬股，成交金額６﹒６２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒６２萬

元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９９００元，加權平均成交價０﹒４９５元。

現時，恒生指數報２０５４３，跌３４７點或１﹒６６％；恒生中國企業指數報７０８９，

跌８９點或１﹒２４％；恒生科技指數報４５７１，跌５點或０﹒１２％；主板成交

９４７﹒２３億元。

上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３８０ 變動 －３２﹒１４％

最高價 ０﹒４９５ 最低價 ０﹒３７０

成交股數 １３﹒６萬股 成交金額 ６﹒６２萬

１０天平均 ０﹒４８４ 歷史波幅％ １０６﹒３２４

２０天平均 ０﹒４８９ 加權平均價 ０﹒４８７

５０天平均 ０﹒５３８ ＲＳＩ１４ ３０﹒７２３

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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒６２萬

元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華章科技（０１６７３） ０﹒３８０ －３２﹒１４

泛亞環保（００５５６） ０﹒８１０ －４﹒７１

海螺創業（００５８６） １６﹒０００ －１﹒６０

海螺環保（００５８７） ６﹒３３０ －１﹒８６

東江環保（００８９５） ２﹒７７０ 無升跌

偉祿集團（０１１９６） １０﹒２８０ 無升跌

綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１１０ －１﹒２７

迪諾斯環保（０１４５２） ０﹒０９４ －６﹒００

維港環保科技（０１８４５） ０﹒２５５ ＋６﹒２５

鴻承環保科技（０２２６５） ０﹒６９０ －２﹒８２

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（ｅｄ）

