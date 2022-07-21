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01673 華章科技
即時 按盤價 跌0.395 -0.165 (-29.464%)
大手異動

21/07/2022 16:00

《異動股》華章科技挫逾３２％穿５０天線兼創新低報０﹒３８元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》華章科技（０１６７３）跌３２﹒１４％，報０﹒３８元，跌
穿５０天線（０﹒５３８元），最低價０﹒３７元，創上市新低，最高價０﹒４９５元；成交
１３﹒６萬股，成交金額６﹒６２萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒６２萬
元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９９００元，加權平均成交價０﹒４９５元。
　　現時，恒生指數報２０５４３，跌３４７點或１﹒６６％；恒生中國企業指數報７０８９，
跌８９點或１﹒２４％；恒生科技指數報４５７１，跌５點或０﹒１２％；主板成交
９４７﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌３２點或０﹒９９％，成交４２０６﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌１１７點或０﹒９４％，成交２６１８﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３８０　變動　　　　－３２﹒１４％
　　最高價　　　　０﹒４９５　最低價　　　　　０﹒３７０
　　成交股數　　１３﹒６萬股　成交金額　　　　６﹒６２萬
　　１０天平均　　０﹒４８４　歷史波幅％　１０６﹒３２４
　　２０天平均　　０﹒４８９　加權平均價　　　０﹒４８７
　　５０天平均　　０﹒５３８　ＲＳＩ１４　　３０﹒７２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６﹒６２萬

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華章科技（０１６７３）　　　　０﹒３８０　－３２﹒１４
　　泛亞環保（００５５６）　　　　０﹒８１０　　－４﹒７１
　　海螺創業（００５８６）　　　１６﹒０００　　－１﹒６０
　　海螺環保（００５８７）　　　　６﹒３３０　　－１﹒８６
　　東江環保（００８９５）　　　　２﹒７７０　　　　無升跌
　　偉祿集團（０１１９６）　　　１０﹒２８０　　　　無升跌
　　綠色動力環保（０１３３０）　　３﹒１１０　　－１﹒２７
　　迪諾斯環保（０１４５２）　　　０﹒０９４　　－６﹒００
　　維港環保科技（０１８４５）　　０﹒２５５　　＋６﹒２５
　　鴻承環保科技（０２２６５）　　０﹒６９０　　－２﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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