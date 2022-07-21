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02257 聖諾醫藥－Ｂ
即時 按盤價 升64.050 +0.050 (+0.078%)
大手異動

21/07/2022 16:02

《大手成交》聖諾醫藥－Ｂ一手３４萬股非自動對盤，涉１９９２萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）於４：０１ｐｍ錄得１手
３４﹒３４萬股非自動對盤，每股造５８元，較上日收市價低９﹒３８％，涉資１９９２﹒０１
萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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