《經濟通通訊社２１日專訊》聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）於４：０１ｐｍ錄得１手
３４﹒３４萬股非自動對盤，每股造５８元，較上日收市價低９﹒３８％，涉資１９９２﹒０１
萬元。（ｒｗ）
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21/07/2022 16:02
《大手成交》聖諾醫藥－Ｂ一手３４萬股非自動對盤，涉１９９２萬
《經濟通通訊社２１日專訊》聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）於４：０１ｐｍ錄得１手
３４﹒３４萬股非自動對盤，每股造５８元，較上日收市價低９﹒３８％，涉資１９９２﹒０１
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|備註：
|即時報價更新時間為 21/07/2022 17:59
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