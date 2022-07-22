《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）於市前９：０２ａｍ錄得１手９﹒７３
萬股市前交易，每股造３５３﹒７８４元，較上日收市價高０﹒２８％，涉資３４４２﹒３２萬
元。（ｒｗ）
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22/07/2022 09:03
《大手成交》港交所一手約１０萬股市前交易，涉資３４４２萬元
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萬股市前交易，每股造３５３﹒７８４元，較上日收市價高０﹒２８％，涉資３４４２﹒３２萬
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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