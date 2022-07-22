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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌332.000 -2.000 (-0.599%)
大手異動

22/07/2022 09:05

《大手成交》騰訊兩手共６９萬股市前交易，涉資２﹒２９億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）於市前９：０４ａｍ錄得２手共
６８﹒６６萬股市前交易，每股造３３３﹒３４６元至３３３﹒３４７元，較上日收市價低
０﹒２％，涉資２﹒２９億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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