《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）於市前９：０４ａｍ錄得２手共
６８﹒６６萬股市前交易，每股造３３３﹒３４６元至３３３﹒３４７元，較上日收市價低
０﹒２％，涉資２﹒２９億元。（ｒｗ）
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22/07/2022 09:05
《大手成交》騰訊兩手共６９萬股市前交易，涉資２﹒２９億元
《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）於市前９：０４ａｍ錄得２手共
６８﹒６６萬股市前交易，每股造３３３﹒３４６元至３３３﹒３４７元，較上日收市價低
０﹒２％，涉資２﹒２９億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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