《大手成交》騰訊等７家公司上午９：０５市前大手交易

《經濟通通訊社２２日專訊》７家上市公司於９：０５ａｍ錄得市前大手交易：



上市公司 合共成交股數 每股成交價（元） 合共涉資（元）

（較前收市高╱低）

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ＡＳＭＰＴ １手２８﹒８萬股 ６４﹒４９８ １８５７﹒５４萬

（００５２２） （低０﹒００３％）

騰訊 ２手共２４﹒５１萬股 ３３３﹒１４３至 ８１６５﹒３５萬

（００７００） ３３３﹒１４４

（低０﹒２６％）

聯想集團 １手４５３﹒４６萬股 ７﹒３１４ ３３１６﹒６１萬

（００９９２） （低０﹒０８％）

工行 １手１６００萬股 ４﹒０７０ ６５１２﹒００萬

（０１３９８） （－）

新秀麗 １手６５﹒２３萬股 １７﹒３８５ １１３３﹒９５萬

（０１９１０） （高０﹒４９％）

紫金 １手１５０萬股 ８﹒６７８ １３０１﹒７０萬

（０２８９９） （低０﹒１４％）

攜程 １手１２﹒２７萬股 ２１１﹒３９５ ２５９３﹒７１萬

（０９９６１） （高１﹒４４％）

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騰訊早於市前９：０４ａｍ錄得２手共６８﹒６６萬股市前交易，每股造３３３﹒３４６元

至３３３﹒３４７元，較上日收市價低０﹒２％，涉資２﹒２９億元。另於市前９：００ａｍ錄

得１手１６﹒５８萬股市前交易，每股造３３４元，與上日收市價相同，涉資５５３７﹒７２萬

元。

５手市前交易共涉１０９﹒７５萬股，涉資共３﹒６６億元。（ｒｗ）

