《經濟通通訊社２２日專訊》京東集團（０９６１８）於９：３０ａｍ錄得１手１２﹒４萬
股特別盤，每股造２５０元，較上日收市價高１﹒０５％，涉資３１０１﹒２５萬元。
京東集團現價升１﹒３７％，報２５０﹒８元；成交３０﹒４９萬股，成交金額
７６１９﹒３萬元，主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３５３５﹒１２萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 09:31
《大手成交》京東集團一手約１２萬股特別盤，涉資３１０１萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》京東集團（０９６１８）於９：３０ａｍ錄得１手１２﹒４萬
股特別盤，每股造２５０元，較上日收市價高１﹒０５％，涉資３１０１﹒２５萬元。
京東集團現價升１﹒３７％，報２５０﹒８元；成交３０﹒４９萬股，成交金額
７６１９﹒３萬元，主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３５３５﹒１２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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