《異動股》曠逸國際升逾５１％突破２５０天線，報０﹒２１元

《經濟通通訊社２２日專訊》曠逸國際（０１６８３）升５１﹒０８％，報０﹒２１元，升
穿２５０天線（０﹒１６３元），最高價０﹒２４２元，最低價０﹒１５９元；成交２４２﹒８
萬股，成交金額５３﹒９９萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１３﹒８３萬元。
現時最大淨被動買入券商為永裕證券，金額５４６０元，加權平均成交價０﹒２１元；現時最大
淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額５﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒２３元。
現時，恒生指數報２０７３５，升１６０點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７１６４，
升６４點或０﹒９２％；恒生科技指數報４６５４，升７１點或１﹒５７％；主板成交
４２﹒３７億元。
上證綜合指數報３２７８，升６點或０﹒１９％，成交１２３﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２５０６，升５０點或０﹒４１％，成交９３﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２１０ 變動 ＋５１﹒０８％
最高價 ０﹒２４２ 最低價 ０﹒１５９
成交股數 ２４２﹒８萬股 成交金額 ５３﹒９９萬
１０天平均 ０﹒１５４ 歷史波幅％ ４６﹒１６３
２０天平均 ０﹒１８１ 加權平均價 ０﹒２２２
５０天平均 ０﹒２２２ ＲＳＩ１４ ５８﹒４０３
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１３﹒８３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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曠逸國際（０１６８３） ０﹒２１０ ＋５１﹒０８
中國建築興業（００８３０） ２﹒３００ ＋０﹒４４
澳能建設（０１１８３） ２﹒３２０ ＋０﹒４３
佳明集團控股（０１２７１） ７﹒６４０ ＋０﹒５３
ＨＰＣ（０１７４２） ０﹒０６５ ＋６﹒５６
安樂工程（０１９７７） １﹒２６０ 無升跌
恆宇集團（０２４４８） ３﹒８５０ ＋２﹒３９
棠記控股（０８３０５） ０﹒０３３ 無升跌
艾碩控股（０８３４１） ０﹒４５５ 無升跌
中原建業（０９９８２） ０﹒８８０ －１﹒１２
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（ｅｄ）
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