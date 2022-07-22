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01683 曠逸國際
即時 按盤價 升0.180 +0.041 (+29.496%)
大手異動

22/07/2022 09:31

《異動股》曠逸國際升逾５１％突破２５０天線，報０﹒２１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》曠逸國際（０１６８３）升５１﹒０８％，報０﹒２１元，升
穿２５０天線（０﹒１６３元），最高價０﹒２４２元，最低價０﹒１５９元；成交２４２﹒８
萬股，成交金額５３﹒９９萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１３﹒８３萬元。
現時最大淨被動買入券商為永裕證券，金額５４６０元，加權平均成交價０﹒２１元；現時最大
淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額５﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒２３元。
　　現時，恒生指數報２０７３５，升１６０點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７１６４，
升６４點或０﹒９２％；恒生科技指數報４６５４，升７１點或１﹒５７％；主板成交
４２﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升６點或０﹒１９％，成交１２３﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０６，升５０點或０﹒４１％，成交９３﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒２１０　變動　　　　＋５１﹒０８％
　　最高價　　　　　０﹒２４２　最低價　　　　　０﹒１５９
　　成交股數　　２４２﹒８萬股　成交金額　　　５３﹒９９萬
　　１０天平均　　　０﹒１５４　歷史波幅％　　４６﹒１６３
　　２０天平均　　　０﹒１８１　加權平均價　　　０﹒２２２
　　５０天平均　　　０﹒２２２　ＲＳＩ１４　　５８﹒４０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１３﹒８３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　曠逸國際（０１６８３）　　　０﹒２１０　＋５１﹒０８
　　中國建築興業（００８３０）　２﹒３００　　＋０﹒４４
　　澳能建設（０１１８３）　　　２﹒３２０　　＋０﹒４３
　　佳明集團控股（０１２７１）　７﹒６４０　　＋０﹒５３
　　ＨＰＣ（０１７４２）　　　　０﹒０６５　　＋６﹒５６
　　安樂工程（０１９７７）　　　１﹒２６０　　　　無升跌
　　恆宇集團（０２４４８）　　　３﹒８５０　　＋２﹒３９
　　棠記控股（０８３０５）　　　０﹒０３３　　　　無升跌
　　艾碩控股（０８３４１）　　　０﹒４５５　　　　無升跌
　　中原建業（０９９８２）　　　０﹒８８０　　－１﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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