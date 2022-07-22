《異動股》曠逸國際升逾５１％突破２５０天線，報０﹒２１元

《經濟通通訊社２２日專訊》曠逸國際（０１６８３）升５１﹒０８％，報０﹒２１元，升

穿２５０天線（０﹒１６３元），最高價０﹒２４２元，最低價０﹒１５９元；成交２４２﹒８

萬股，成交金額５３﹒９９萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１３﹒８３萬元。

現時最大淨被動買入券商為永裕證券，金額５４６０元，加權平均成交價０﹒２１元；現時最大

淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額５﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒２３元。

現時，恒生指數報２０７３５，升１６０點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７１６４，

升６４點或０﹒９２％；恒生科技指數報４６５４，升７１點或１﹒５７％；主板成交

４２﹒３７億元。

上證綜合指數報３２７８，升６點或０﹒１９％，成交１２３﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２５０６，升５０點或０﹒４１％，成交９３﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１０ 變動 ＋５１﹒０８％

最高價 ０﹒２４２ 最低價 ０﹒１５９

成交股數 ２４２﹒８萬股 成交金額 ５３﹒９９萬

１０天平均 ０﹒１５４ 歷史波幅％ ４６﹒１６３

２０天平均 ０﹒１８１ 加權平均價 ０﹒２２２

５０天平均 ０﹒２２２ ＲＳＩ１４ ５８﹒４０３

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１３﹒８３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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曠逸國際（０１６８３） ０﹒２１０ ＋５１﹒０８

中國建築興業（００８３０） ２﹒３００ ＋０﹒４４

澳能建設（０１１８３） ２﹒３２０ ＋０﹒４３

佳明集團控股（０１２７１） ７﹒６４０ ＋０﹒５３

ＨＰＣ（０１７４２） ０﹒０６５ ＋６﹒５６

安樂工程（０１９７７） １﹒２６０ 無升跌

恆宇集團（０２４４８） ３﹒８５０ ＋２﹒３９

棠記控股（０８３０５） ０﹒０３３ 無升跌

艾碩控股（０８３４１） ０﹒４５５ 無升跌

中原建業（０９９８２） ０﹒８８０ －１﹒１２

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（ｅｄ）

