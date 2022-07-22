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09968 滙景控股
即時 按盤價 跌0.180 -1.360 (-88.312%)
大手異動

22/07/2022 09:32

《異動股》滙景控股（０９９６８）跌近３％創新低，報１﹒５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌２﹒６％，報１﹒５元，最低價
１﹒４５元，創上市新低，最高價１﹒５元；成交４﹒６萬股，成交金額６﹒８５萬元；主動買
沽比率７９：２１，資金淨主動買入３﹒９５萬元。現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１﹒９８萬元，加權平均成交價１﹒４８９元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
１４﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０７３３，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１６４，
升６４點或０﹒９１％；恒生科技指數報４６５１，升６９點或１﹒５２％；主板成交
４６﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２３％，成交１４８﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升５３點或０﹒４３％，成交１００﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒５００　變動　　　　－２﹒６０％
　　最高價　　　１﹒５００　最低價　　　　１﹒４５０
　　成交股數　　４﹒６萬股　成交金額　　　６﹒８５萬
　　１０天平均　１﹒６８７　歷史波幅％　３３﹒０７９
　　２０天平均　１﹒７２７　加權平均價　　１﹒４８９
　　５０天平均　１﹒７９２　ＲＳＩ１４　１７﹒９２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入３﹒９５萬元；暫連跌５日
，累計跌幅１４﹒２９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　１﹒５００　－２﹒６０
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒８００　－０﹒３８
　　信置（０００８３）　　　　　１１﹒５００　＋０﹒７０
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒３００　－０﹒２３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０３０　＋３﹒０５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒７５０　＋１﹒５２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒４５０　－０﹒６１
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒４００　＋０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２００　＋０﹒６３
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３３５　＋１﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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