《異動股》滙景控股（０９９６８）跌近３％創新低，報１﹒５元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌２﹒６％，報１﹒５元，最低價

１﹒４５元，創上市新低，最高價１﹒５元；成交４﹒６萬股，成交金額６﹒８５萬元；主動買

沽比率７９：２１，資金淨主動買入３﹒９５萬元。現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

１﹒９８萬元，加權平均成交價１﹒４８９元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅

１４﹒２９％。

現時，恒生指數報２０７３３，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１６４，

升６４點或０﹒９１％；恒生科技指數報４６５１，升６９點或１﹒５２％；主板成交

４６﹒４９億元。

上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２３％，成交１４８﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升５３點或０﹒４３％，成交１００﹒２５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒５００ 變動 －２﹒６０％

最高價 １﹒５００ 最低價 １﹒４５０

成交股數 ４﹒６萬股 成交金額 ６﹒８５萬

１０天平均 １﹒６８７ 歷史波幅％ ３３﹒０７９

２０天平均 １﹒７２７ 加權平均價 １﹒４８９

５０天平均 １﹒７９２ ＲＳＩ１４ １７﹒９２５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入３﹒９５萬元；暫連跌５日

，累計跌幅１４﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滙景控股（０９９６８） １﹒５００ －２﹒６０

新地（０００１６） ９０﹒８００ －０﹒３８

信置（０００８３） １１﹒５００ ＋０﹒７０

中海外（００６８８） ２１﹒３００ －０﹒２３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０３０ ＋３﹒０５

龍湖（００９６０） ２６﹒７５０ ＋１﹒５２

潤地（０１１０９） ３２﹒４５０ －０﹒６１

長實（０１１１３） ５５﹒４００ ＋０﹒１８

碧桂園（０２００７） ３﹒２００ ＋０﹒６３

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３５ ＋１﹒５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

