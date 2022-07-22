《異動股》滙景控股（０９９６８）跌近３％創新低，報１﹒５元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌２﹒６％，報１﹒５元，最低價
１﹒４５元，創上市新低，最高價１﹒５元；成交４﹒６萬股，成交金額６﹒８５萬元；主動買
沽比率７９：２１，資金淨主動買入３﹒９５萬元。現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１﹒９８萬元，加權平均成交價１﹒４８９元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
１４﹒２９％。
現時，恒生指數報２０７３３，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１６４，
升６４點或０﹒９１％；恒生科技指數報４６５１，升６９點或１﹒５２％；主板成交
４６﹒４９億元。
上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２３％，成交１４８﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升５３點或０﹒４３％，成交１００﹒２５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒５００ 變動 －２﹒６０％
最高價 １﹒５００ 最低價 １﹒４５０
成交股數 ４﹒６萬股 成交金額 ６﹒８５萬
１０天平均 １﹒６８７ 歷史波幅％ ３３﹒０７９
２０天平均 １﹒７２７ 加權平均價 １﹒４８９
５０天平均 １﹒７９２ ＲＳＩ１４ １７﹒９２５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入３﹒９５萬元；暫連跌５日
，累計跌幅１４﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙景控股（０９９６８） １﹒５００ －２﹒６０
新地（０００１６） ９０﹒８００ －０﹒３８
信置（０００８３） １１﹒５００ ＋０﹒７０
中海外（００６８８） ２１﹒３００ －０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０３０ ＋３﹒０５
龍湖（００９６０） ２６﹒７５０ ＋１﹒５２
潤地（０１１０９） ３２﹒４５０ －０﹒６１
長實（０１１１３） ５５﹒４００ ＋０﹒１８
碧桂園（０２００７） ３﹒２００ ＋０﹒６３
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３３５ ＋１﹒５２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動