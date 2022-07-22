《異動股》華滋國際海洋漲逾２３％突破５０天線，報０﹒３７元

《經濟通通訊社２２日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）升２３﹒３３％，報０﹒３７元
，升穿５０天線（０﹒３３３元），最高價０﹒３７元，最低價０﹒３１５元；成交
３３７９﹒６萬股，成交金額１０１４﹒８２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
３﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額５５５０元，加權平均成交價
０﹒３７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１﹒８５萬元，加權平均成交價
０﹒３４３元。
現時，恒生指數報２０７２７，升１５２點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７１５８，
升５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４６４４，升６１點或１﹒３５％；主板成交６８﹒２
億元。
上證綜合指數報３２８０，升８點或０﹒２７％，成交２４８﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升５３點或０﹒４３％，成交１６１﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３７０ 變動 ＋２３﹒３３％
最高價 ０﹒３７０ 最低價 ０﹒３１５
成交股數 ３３７９﹒６萬股 成交金額 １０１４﹒８２萬
１０天平均 ０﹒３２８ 歷史波幅％ ９３﹒４９８
２０天平均 ０﹒３２１ 加權平均價 ０﹒３００
５０天平均 ０﹒３３３ ＲＳＩ１４ ７５﹒０１７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３﹒１６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華滋國際海洋（０２２５８） ０﹒３７ ＋２３﹒３３
招商局港口（００１４４） １３﹒３０ ＋０﹒６１
東方海外（００３１６） ２６０﹒００ ＋１﹒４０
中國外運（００５９８） ２﹒４１ ＋０﹒４２
中遠海能（０１１３８） ５﹒４５ －１﹒０９
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒９４ －０﹒１７
海豐國際（０１３０８） ２７﹒００ ＋１﹒３１
中遠海控（０１９１９） １１﹒９２ ＋１﹒３６
太平洋航運（０２３４３） ３﹒４１ ＋０﹒８９
中遠海發（０２８６６） １﹒５８ ＋０﹒６４
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（ｅｄ）
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