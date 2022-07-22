《異動股》華滋國際海洋漲逾２３％突破５０天線，報０﹒３７元

《經濟通通訊社２２日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）升２３﹒３３％，報０﹒３７元

，升穿５０天線（０﹒３３３元），最高價０﹒３７元，最低價０﹒３１５元；成交

３３７９﹒６萬股，成交金額１０１４﹒８２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

３﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額５５５０元，加權平均成交價

０﹒３７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１﹒８５萬元，加權平均成交價

０﹒３４３元。

現時，恒生指數報２０７２７，升１５２點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７１５８，

升５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４６４４，升６１點或１﹒３５％；主板成交６８﹒２

億元。

上證綜合指數報３２８０，升８點或０﹒２７％，成交２４８﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升５３點或０﹒４３％，成交１６１﹒８７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒３７０ 變動 ＋２３﹒３３％

最高價 ０﹒３７０ 最低價 ０﹒３１５

成交股數 ３３７９﹒６萬股 成交金額 １０１４﹒８２萬

１０天平均 ０﹒３２８ 歷史波幅％ ９３﹒４９８

２０天平均 ０﹒３２１ 加權平均價 ０﹒３００

５０天平均 ０﹒３３３ ＲＳＩ１４ ７５﹒０１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３﹒１６萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華滋國際海洋（０２２５８） ０﹒３７ ＋２３﹒３３

招商局港口（００１４４） １３﹒３０ ＋０﹒６１

東方海外（００３１６） ２６０﹒００ ＋１﹒４０

中國外運（００５９８） ２﹒４１ ＋０﹒４２

中遠海能（０１１３８） ５﹒４５ －１﹒０９

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒９４ －０﹒１７

海豐國際（０１３０８） ２７﹒００ ＋１﹒３１

中遠海控（０１９１９） １１﹒９２ ＋１﹒３６

太平洋航運（０２３４３） ３﹒４１ ＋０﹒８９

中遠海發（０２８６６） １﹒５８ ＋０﹒６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

