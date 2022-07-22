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02258 華滋國際海洋
即時 按盤價 升0.560 +0.260 (+86.667%)
大手異動

22/07/2022 09:34

《異動股》華滋國際海洋漲逾２３％突破５０天線，報０﹒３７元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）升２３﹒３３％，報０﹒３７元
，升穿５０天線（０﹒３３３元），最高價０﹒３７元，最低價０﹒３１５元；成交
３３７９﹒６萬股，成交金額１０１４﹒８２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
３﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額５５５０元，加權平均成交價
０﹒３７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１﹒８５萬元，加權平均成交價
０﹒３４３元。
　　現時，恒生指數報２０７２７，升１５２點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７１５８，
升５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４６４４，升６１點或１﹒３５％；主板成交６８﹒２
億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升８點或０﹒２７％，成交２４８﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升５３點或０﹒４３％，成交１６１﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒３７０　變動　　　　　＋２３﹒３３％
　　最高價　　　　　　０﹒３７０　最低價　　　　　　０﹒３１５
　　成交股數　　３３７９﹒６萬股　成交金額　　１０１４﹒８２萬
　　１０天平均　　　　０﹒３２８　歷史波幅％　　　９３﹒４９８
　　２０天平均　　　　０﹒３２１　加權平均價　　　　０﹒３００
　　５０天平均　　　　０﹒３３３　ＲＳＩ１４　　　７５﹒０１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３﹒１６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華滋國際海洋（０２２５８）　　　０﹒３７　＋２３﹒３３
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒３０　　＋０﹒６１
　　東方海外（００３１６）　　　２６０﹒００　　＋１﹒４０
　　中國外運（００５９８）　　　　　２﹒４１　　＋０﹒４２
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒４５　　－１﹒０９
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒９４　　－０﹒１７
　　海豐國際（０１３０８）　　　　２７﹒００　　＋１﹒３１
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒９２　　＋１﹒３６
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒４１　　＋０﹒８９
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５８　　＋０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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