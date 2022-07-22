《異動股》華滋國際海洋漲近４７％破１００天線，報０﹒４４元

《經濟通通訊社２２日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）升４６﹒６７％，報０﹒４４元
，升穿１００天線（０﹒３８８元），最高價０﹒４４５元，創１個月新高，最低價０﹒３１５
元；成交３４００﹒８萬股，成交金額１０２３﹒３５萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨
主動買入８﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額４３２０元，加權平均
成交價０﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒１２萬元，加權平均成
交價０﹒３９７元。
現時，恒生指數報２０７２２，升１４８點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報７１５８，
升５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４６４２，升６０點或１﹒３２％；主板成交
７６﹒４７億元。
上證綜合指數報３２７８，升６點或０﹒２１％，成交２９２﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０５，升５０點或０﹒４％，成交１８８﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４４０ 變動 ＋４６﹒６７％
最高價 ０﹒４４５ 最低價 ０﹒３１５
成交股數 ３４００﹒８萬股 成交金額 １０２３﹒３５萬
１０天平均 ０﹒３３５ 歷史波幅％ ９３﹒４９８
２０天平均 ０﹒３２５ 加權平均價 ０﹒３０１
５０天平均 ０﹒３３５ ＲＳＩ１４ ８４﹒１６７
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入
８﹒８３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華滋國際海洋（０２２５８） ０﹒４４ ＋４６﹒６７
招商局港口（００１４４） １３﹒３０ ＋０﹒６１
東方海外（００３１６） ２６１﹒２０ ＋１﹒８７
中國外運（００５９８） ２﹒４１ ＋０﹒４２
中遠海能（０１１３８） ５﹒４４ －１﹒２７
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒９１ －０﹒６７
海豐國際（０１３０８） ２７﹒０５ ＋１﹒５０
中遠海控（０１９１９） １１﹒９４ ＋１﹒５３
太平洋航運（０２３４３） ３﹒４１ ＋０﹒８９
中遠海發（０２８６６） １﹒５８ ＋０﹒６４
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（ｅｄ）
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