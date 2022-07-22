《異動股》華滋國際海洋漲近４７％破１００天線，報０﹒４４元

《經濟通通訊社２２日專訊》華滋國際海洋（０２２５８）升４６﹒６７％，報０﹒４４元

，升穿１００天線（０﹒３８８元），最高價０﹒４４５元，創１個月新高，最低價０﹒３１５

元；成交３４００﹒８萬股，成交金額１０２３﹒３５萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨

主動買入８﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額４３２０元，加權平均

成交價０﹒３６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額５﹒１２萬元，加權平均成

交價０﹒３９７元。

現時，恒生指數報２０７２２，升１４８點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報７１５８，

升５９點或０﹒８４％；恒生科技指數報４６４２，升６０點或１﹒３２％；主板成交

７６﹒４７億元。

上證綜合指數報３２７８，升６點或０﹒２１％，成交２９２﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升５０點或０﹒４％，成交１８８﹒５５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４４０ 變動 ＋４６﹒６７％

最高價 ０﹒４４５ 最低價 ０﹒３１５

成交股數 ３４００﹒８萬股 成交金額 １０２３﹒３５萬

１０天平均 ０﹒３３５ 歷史波幅％ ９３﹒４９８

２０天平均 ０﹒３２５ 加權平均價 ０﹒３０１

５０天平均 ０﹒３３５ ＲＳＩ１４ ８４﹒１６７

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入

８﹒８３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華滋國際海洋（０２２５８） ０﹒４４ ＋４６﹒６７

招商局港口（００１４４） １３﹒３０ ＋０﹒６１

東方海外（００３１６） ２６１﹒２０ ＋１﹒８７

中國外運（００５９８） ２﹒４１ ＋０﹒４２

中遠海能（０１１３８） ５﹒４４ －１﹒２７

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒９１ －０﹒６７

海豐國際（０１３０８） ２７﹒０５ ＋１﹒５０

中遠海控（０１９１９） １１﹒９４ ＋１﹒５３

太平洋航運（０２３４３） ３﹒４１ ＋０﹒８９

中遠海發（０２８６６） １﹒５８ ＋０﹒６４

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（ｅｄ）

