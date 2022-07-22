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01773 天立國際控股
即時 按盤價 升1.080 +0.070 (+6.931%)
大手異動

22/07/2022 09:37

《異動股》天立國際控股（１７７３）升近１８％，報１﹒１９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》天立國際控股（０１７７３）升１７﹒８２％，報１﹒１９元
，最高價１﹒２２元，最低價１﹒０２元；成交１８５１﹒２萬股，成交金額２０７６﹒１６萬
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９８﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為
凱基證券亞洲，金額２１﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒１６１元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額４５﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒０６９元。
　　現時，恒生指數報２０７０９，升１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１５２，
升５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４６４１，升５９點或１﹒３％；主板成交９４﹒９３
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３５％，成交３７４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２６，升７１點或０﹒５７％，成交２４５﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒１９０　變動　　　　　＋１７﹒８２％
　　最高價　　　　　　１﹒２２０　最低價　　　　　　１﹒０２０
　　成交股數　　１８５１﹒２萬股　成交金額　　２０７６﹒１６萬
　　１０天平均　　　　０﹒９３４　歷史波幅％　　１６３﹒７８９
　　２０天平均　　　　０﹒９８０　加權平均價　　　　１﹒１２２
　　５０天平均　　　　０﹒８５６　ＲＳＩ１４　　　６０﹒０３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９８﹒０２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒１９０　＋１７﹒８２
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒４２０　　　　無升跌
　　中教控股（００８３９）　　　　７﹒０００　　＋２﹒０４
　　辰林教育（０１５９３）　　　　２﹒１５０　　－０﹒４６
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒７２０　　＋２﹒８６
　　中國春來（０１９６９）　　　　２﹒６７０　　＋０﹒３８
　　華夏視聽教育（０１９８１）　　１﹒２２０　　＋０﹒８３
　　光正教育（０６０６８）　　　　０﹒２５５　　＋２﹒００
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２１０　　　　無升跌
　　新東方（０９９０１）　　　　１８﹒０６０　　＋１﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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