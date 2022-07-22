《異動股》天立國際控股（１７７３）升近１８％，報１﹒１９元

《經濟通通訊社２２日專訊》天立國際控股（０１７７３）升１７﹒８２％，報１﹒１９元
，最高價１﹒２２元，最低價１﹒０２元；成交１８５１﹒２萬股，成交金額２０７６﹒１６萬
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９８﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為
凱基證券亞洲，金額２１﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒１６１元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額４５﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒０６９元。
現時，恒生指數報２０７０９，升１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１５２，
升５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４６４１，升５９點或１﹒３％；主板成交９４﹒９３
億元。
上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３５％，成交３７４﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２５２６，升７１點或０﹒５７％，成交２４５﹒９６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒１９０ 變動 ＋１７﹒８２％
最高價 １﹒２２０ 最低價 １﹒０２０
成交股數 １８５１﹒２萬股 成交金額 ２０７６﹒１６萬
１０天平均 ０﹒９３４ 歷史波幅％ １６３﹒７８９
２０天平均 ０﹒９８０ 加權平均價 １﹒１２２
５０天平均 ０﹒８５６ ＲＳＩ１４ ６０﹒０３５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９８﹒０２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天立國際控股（０１７７３） １﹒１９０ ＋１７﹒８２
中國東方教育（００６６７） ３﹒４２０ 無升跌
中教控股（００８３９） ７﹒０００ ＋２﹒０４
辰林教育（０１５９３） ２﹒１５０ －０﹒４６
希望教育（０１７６５） ０﹒７２０ ＋２﹒８６
中國春來（０１９６９） ２﹒６７０ ＋０﹒３８
華夏視聽教育（０１９８１） １﹒２２０ ＋０﹒８３
光正教育（０６０６８） ０﹒２５５ ＋２﹒００
宇華教育（０６１６９） １﹒２１０ 無升跌
新東方（０９９０１） １８﹒０６０ ＋１﹒５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動