《異動股》天立國際控股（１７７３）升近１８％，報１﹒１９元

《經濟通通訊社２２日專訊》天立國際控股（０１７７３）升１７﹒８２％，報１﹒１９元

，最高價１﹒２２元，最低價１﹒０２元；成交１８５１﹒２萬股，成交金額２０７６﹒１６萬

元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９８﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為

凱基證券亞洲，金額２１﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒１６１元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根大通，金額４５﹒８９萬元，加權平均成交價１﹒０６９元。

現時，恒生指數報２０７０９，升１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１５２，

升５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４６４１，升５９點或１﹒３％；主板成交９４﹒９３

億元。

上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３５％，成交３７４﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２５２６，升７１點或０﹒５７％，成交２４５﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１９０ 變動 ＋１７﹒８２％

最高價 １﹒２２０ 最低價 １﹒０２０

成交股數 １８５１﹒２萬股 成交金額 ２０７６﹒１６萬

１０天平均 ０﹒９３４ 歷史波幅％ １６３﹒７８９

２０天平均 ０﹒９８０ 加權平均價 １﹒１２２

５０天平均 ０﹒８５６ ＲＳＩ１４ ６０﹒０３５

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３９８﹒０２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天立國際控股（０１７７３） １﹒１９０ ＋１７﹒８２

中國東方教育（００６６７） ３﹒４２０ 無升跌

中教控股（００８３９） ７﹒０００ ＋２﹒０４

辰林教育（０１５９３） ２﹒１５０ －０﹒４６

希望教育（０１７６５） ０﹒７２０ ＋２﹒８６

中國春來（０１９６９） ２﹒６７０ ＋０﹒３８

華夏視聽教育（０１９８１） １﹒２２０ ＋０﹒８３

光正教育（０６０６８） ０﹒２５５ ＋２﹒００

宇華教育（０６１６９） １﹒２１０ 無升跌

新東方（０９９０１） １８﹒０６０ ＋１﹒５７

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（ｅｄ）

