《經濟通通訊社２２日專訊》國泰（００２９３）於９：４６ａｍ錄得１手１８８﹒６萬股
交叉盤，每股造８﹒３４５元，較上日收市價高０﹒７９％，涉資１５７３﹒８７萬元。
國泰現價升０﹒８５％，報８﹒３５元；成交２０９﹒９萬股，成交金額１７５１﹒４２萬
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出８﹒３２萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 09:47
《大手成交》國泰一手約１８９萬股交叉盤，涉資１５７４萬元
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交叉盤，每股造８﹒３４５元，較上日收市價高０﹒７９％，涉資１５７３﹒８７萬元。
國泰現價升０﹒８５％，報８﹒３５元；成交２０９﹒９萬股，成交金額１７５１﹒４２萬
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出８﹒３２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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