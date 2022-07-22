《異動股》歲寶百貨漲逾２３％突破１００天線，報０﹒１３９元

《經濟通通訊社２２日專訊》歲寶百貨（００３１２）升２３﹒０１％，報０﹒１３９元，

升穿１００天線（０﹒１１９元），最高價０﹒１８１元，最低價０﹒１８１元；成交２０００

股，成交金額３６２元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６２元。現時最大淨被動

買入券商為富途證券國際，金額３６２元，加權平均成交價０﹒１８１元。

現時，恒生指數報２０７４０，升１６５點或０﹒８１％；恒生中國企業指數報７１７２，

升７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４６４４，升６１點或１﹒３５％；主板成交

２１１﹒６４億元。

上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３５％，成交１００７﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，升４７點或０﹒３８％，成交６１６﹒０５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１３９ 變動 ＋２３﹒０１％

最高價 ０﹒１８１ 最低價 ０﹒１８１

成交股數 ２０００股 成交金額 ３６２

１０天平均 ０﹒１２３ 歷史波幅％ １９１﹒２３７

２０天平均 ０﹒１２８ 加權平均價 ０﹒１８１

５０天平均 ０﹒１１４ ＲＳＩ１４ ５７﹒４３５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６２元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歲寶百貨（００３１２） ０﹒１３９ ＋２３﹒０１

新百貨（００８２５） １﹒１３０ ＋０﹒８９

利福國際（０１２１２） ２﹒６９０ 無升跌

金鷹商貿集團（０３３０８） ５﹒５２０ 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ２﹒３４０ －０﹒４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

