《異動股》歲寶百貨漲逾２３％突破１００天線，報０﹒１３９元

《經濟通通訊社２２日專訊》歲寶百貨（００３１２）升２３﹒０１％，報０﹒１３９元，
升穿１００天線（０﹒１１９元），最高價０﹒１８１元，最低價０﹒１８１元；成交２０００
股，成交金額３６２元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６２元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額３６２元，加權平均成交價０﹒１８１元。
現時，恒生指數報２０７４０，升１６５點或０﹒８１％；恒生中國企業指數報７１７２，
升７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４６４４，升６１點或１﹒３５％；主板成交
２１１﹒６４億元。
上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３５％，成交１００７﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２５０３，升４７點或０﹒３８％，成交６１６﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３９ 變動 ＋２３﹒０１％
最高價 ０﹒１８１ 最低價 ０﹒１８１
成交股數 ２０００股 成交金額 ３６２
１０天平均 ０﹒１２３ 歷史波幅％ １９１﹒２３７
２０天平均 ０﹒１２８ 加權平均價 ０﹒１８１
５０天平均 ０﹒１１４ ＲＳＩ１４ ５７﹒４３５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６２元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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歲寶百貨（００３１２） ０﹒１３９ ＋２３﹒０１
新百貨（００８２５） １﹒１３０ ＋０﹒８９
利福國際（０１２１２） ２﹒６９０ 無升跌
金鷹商貿集團（０３３０８） ５﹒５２０ 無升跌
高鑫零售（０６８０８） ２﹒３４０ －０﹒４３
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（ｅｄ）
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