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00312 歲寶百貨
即時 按盤價 升0.123 +0.010 (+8.850%)
大手異動

22/07/2022 09:56

《異動股》歲寶百貨漲逾２３％突破１００天線，報０﹒１３９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》歲寶百貨（００３１２）升２３﹒０１％，報０﹒１３９元，
升穿１００天線（０﹒１１９元），最高價０﹒１８１元，最低價０﹒１８１元；成交２０００
股，成交金額３６２元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６２元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額３６２元，加權平均成交價０﹒１８１元。
　　現時，恒生指數報２０７４０，升１６５點或０﹒８１％；恒生中國企業指數報７１７２，
升７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４６４４，升６１點或１﹒３５％；主板成交
２１１﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３５％，成交１００７﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，升４７點或０﹒３８％，成交６１６﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３９　變動　　　　＋２３﹒０１％
　　最高價　　　０﹒１８１　最低價　　　　　０﹒１８１
　　成交股數　　２０００股　成交金額　　　　　　３６２
　　１０天平均　０﹒１２３　歷史波幅％　１９１﹒２３７
　　２０天平均　０﹒１２８　加權平均價　　　０﹒１８１
　　５０天平均　０﹒１１４　ＲＳＩ１４　　５７﹒４３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６２元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歲寶百貨（００３１２）　　　０﹒１３９　＋２３﹒０１
　　新百貨（００８２５）　　　　１﹒１３０　　＋０﹒８９
　　利福國際（０１２１２）　　　２﹒６９０　　　　無升跌
　　金鷹商貿集團（０３３０８）　５﹒５２０　　　　無升跌
　　高鑫零售（０６８０８）　　　２﹒３４０　　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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