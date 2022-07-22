《異動股》海底撈（０６８６２）升近３％，報１６﹒０８元

《經濟通通訊社２２日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒９４％，報１６﹒０８元，最高
價１６﹒１元，最低價１５﹒８４元；成交１９３﹒８１萬股，成交金額３０９２萬元；主動買
沽比率５３：４７，資金淨主動買入１９１﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
１７３﹒６４萬元，加權平均成交價１５﹒９３７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息
，金額２８４﹒９２萬元，加權平均成交價１５﹒９７６元。
現時，恒生指數報２０７３７，升１６２點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１７２，
升７３點或１﹒０３％；恒生科技指數報４６４１，升５９點或１﹒２９％；主板成交
２４４﹒６３億元。
上證綜合指數報３２８０，升８點或０﹒２７％，成交１１８１﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升２９點或０﹒２４％，成交７２１﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒０８０ 變動 ＋２﹒９４％
最高價 １６﹒１００ 最低價 １５﹒８４０
成交股數 １９３﹒８１萬股 成交金額 ３０９２萬
１０天平均 １６﹒１７６ 歷史波幅％ ６５﹒０２３
２０天平均 １６﹒８６２ 加權平均價 １５﹒９５４
５０天平均 １５﹒５３５ ＲＳＩ１４ ４９﹒０３６
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１９１﹒６９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １６﹒０８ ＋２﹒９４
潤啤（００２９１） ５３﹒９５ ＋１﹒９８
特步國際（０１３６８） １３﹒３２ －４﹒０３
百威亞太（０１８７６） ２３﹒２５ ＋２﹒６５
安踏體育（０２０２０） ９２﹒４０ －０﹒１１
申洲國際（０２３１３） ８４﹒３０ －２﹒１５
蒙牛乳業（０２３１９） ３８﹒００ ＋０﹒９３
李寧（０２３３１） ６７﹒５０ ＋０﹒９０
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒４６ ＋２﹒０５
九毛九（０９９２２） １８﹒５２ ＋２﹒８９
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（ｅｄ）
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