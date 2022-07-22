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06862 海底撈
即時 按盤價 升15.860 +0.240 (+1.536%)
大手異動

22/07/2022 10:05

《異動股》海底撈（０６８６２）升近３％，報１６﹒０８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒９４％，報１６﹒０８元，最高
價１６﹒１元，最低價１５﹒８４元；成交１９３﹒８１萬股，成交金額３０９２萬元；主動買
沽比率５３：４７，資金淨主動買入１９１﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
１７３﹒６４萬元，加權平均成交價１５﹒９３７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息
，金額２８４﹒９２萬元，加權平均成交價１５﹒９７６元。
　　現時，恒生指數報２０７３７，升１６２點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報７１７２，
升７３點或１﹒０３％；恒生科技指數報４６４１，升５９點或１﹒２９％；主板成交
２４４﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升８點或０﹒２７％，成交１１８１﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升２９點或０﹒２４％，成交７２１﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒０８０　變動　　　　＋２﹒９４％
　　最高價　　　　　１６﹒１００　最低價　　　１５﹒８４０
　　成交股數　　１９３﹒８１萬股　成交金額　　　３０９２萬
　　１０天平均　　　１６﹒１７６　歷史波幅％　６５﹒０２３
　　２０天平均　　　１６﹒８６２　加權平均價　１５﹒９５４
　　５０天平均　　　１５﹒５３５　ＲＳＩ１４　４９﹒０３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１９１﹒６９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒０８　＋２﹒９４
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒９５　＋１﹒９８
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒３２　－４﹒０３
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒２５　＋２﹒６５
　　安踏體育（０２０２０）　９２﹒４０　－０﹒１１
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒３０　－２﹒１５
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３８﹒００　＋０﹒９３
　　李寧（０２３３１）　　　６７﹒５０　＋０﹒９０
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒４６　＋２﹒０５
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒５２　＋２﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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