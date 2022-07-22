《異動股》滙景控股（９９６８）微升惟曾創新低，報１﹒５５元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）升０﹒６５％，報１﹒５５元，最高

價１﹒７３元，最低價１﹒４５元，創上市新低；成交３５８﹒２萬股，成交金額５３６﹒９萬

元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入４８４﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為亞

丁金融，金額１﹒９１萬元，加權平均成交價１﹒５１５元；現時最大淨被動賣出券商為千里碩

證券，金額２６０﹒１７萬元，加權平均成交價１﹒４９７元。

現時，恒生指數報２０６７９，升１０４點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７１５１，

升５１點或０﹒７３％；恒生科技指數報４６２４，升４１點或０﹒９２％；主板成交

２７８﹒９１億元。

上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３４％，成交１３５９﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２４７７，升２１點或０﹒１８％，成交８２７﹒６６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒５５０ 變動 ＋０﹒６５％

最高價 １﹒７３０ 最低價 １﹒４５０

成交股數 ３５８﹒２萬股 成交金額 ５３６﹒９萬

１０天平均 １﹒６９２ 歷史波幅％ ３３﹒０７９

２０天平均 １﹒７３０ 加權平均價 １﹒４９９

５０天平均 １﹒７９３ ＲＳＩ１４ ２２﹒３１８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入４８４﹒０６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） １﹒５５０ ＋０﹒６５

新地（０００１６） ９０﹒９００ －０﹒２７

信置（０００８３） １１﹒５２０ ＋０﹒８８

中海外（００６８８） ２１﹒４００ ＋０﹒２３

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９９０ ＋１﹒０２

龍湖（００９６０） ２６﹒２００ －０﹒５７

潤地（０１１０９） ３２﹒２００ －１﹒３８

碧桂園（０２００７） ３﹒１９０ ＋０﹒３１

萬科企業（０２２０２） １５﹒１４０ ＋０﹒１３

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ －１﹒５２

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（ｅｄ）

