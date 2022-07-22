《異動股》滙景控股（９９６８）微升惟曾創新低，報１﹒５５元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）升０﹒６５％，報１﹒５５元，最高
價１﹒７３元，最低價１﹒４５元，創上市新低；成交３５８﹒２萬股，成交金額５３６﹒９萬
元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入４８４﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為亞
丁金融，金額１﹒９１萬元，加權平均成交價１﹒５１５元；現時最大淨被動賣出券商為千里碩
證券，金額２６０﹒１７萬元，加權平均成交價１﹒４９７元。
現時，恒生指數報２０６７９，升１０４點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報７１５１，
升５１點或０﹒７３％；恒生科技指數報４６２４，升４１點或０﹒９２％；主板成交
２７８﹒９１億元。
上證綜合指數報３２８３，升１１點或０﹒３４％，成交１３５９﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２４７７，升２１點或０﹒１８％，成交８２７﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒５５０ 變動 ＋０﹒６５％
最高價 １﹒７３０ 最低價 １﹒４５０
成交股數 ３５８﹒２萬股 成交金額 ５３６﹒９萬
１０天平均 １﹒６９２ 歷史波幅％ ３３﹒０７９
２０天平均 １﹒７３０ 加權平均價 １﹒４９９
５０天平均 １﹒７９３ ＲＳＩ１４ ２２﹒３１８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入４８４﹒０６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙景控股（０９９６８） １﹒５５０ ＋０﹒６５
新地（０００１６） ９０﹒９００ －０﹒２７
信置（０００８３） １１﹒５２０ ＋０﹒８８
中海外（００６８８） ２１﹒４００ ＋０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９９０ ＋１﹒０２
龍湖（００９６０） ２６﹒２００ －０﹒５７
潤地（０１１０９） ３２﹒２００ －１﹒３８
碧桂園（０２００７） ３﹒１９０ ＋０﹒３１
萬科企業（０２２０２） １５﹒１４０ ＋０﹒１３
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ －１﹒５２
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（ｅｄ）
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