《異動股》企展控股漲近４５％突破２５０天線，報１﹒４６元

《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升４４﹒５５％，報１﹒４６元，升

穿２５０天線（１﹒２９１元），最高價１﹒４６元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交

８８﹒４５萬股，成交金額１１１﹒５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

３４﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒５３萬元，加權平均成交

價１﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３﹒９５萬元，加權平均成交價

１﹒２９２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１７０﹒３７％。

現時，恒生指數報２０６８７，升１１３點或０﹒５５％；恒生中國企業指數報７１５５，

升５５點或０﹒７８％；恒生科技指數報４６２８，升４５點或１％；主板成交２８６﹒７２億

元。

上證綜合指數報３２８２，升１０點或０﹒３３％，成交１４０７﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，升１８點或０﹒１５％，成交８５５﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４６０ 變動 ＋４４﹒５５％

最高價 １﹒４６０ 最低價 １﹒０１０

成交股數 ８８﹒４５萬股 成交金額 １１１﹒５萬

１０天平均 ０﹒６８９ 歷史波幅％ ２５３﹒５０６

２０天平均 ０﹒６１０ 加權平均價 １﹒２６１

５０天平均 ０﹒６６５ ＲＳＩ１４ ８８﹒４２８

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

３４﹒３８萬元；暫連升３日，累計升幅１７０﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒４６ ＋４４﹒５５

中國軟件國際（００３５４） ７﹒６１ ＋１﹒７４

民航信息（００６９６） １４﹒２４ ＋０﹒５６

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３３ ＋０﹒１６

世紀睿科（０１４５０） ３﹒８０ ＋２﹒１５

天潤雲（０２１６７） １２﹒８４ 無升跌

中國通號（０３９６９） ２﹒５４ ＋０﹒４０

百融雲（０６６０８） ８﹒５５ －０﹒２３

萬國數據（０９６９８） ２９﹒０５ ＋０﹒５２

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２３ －０﹒６４

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（ｅｄ）

