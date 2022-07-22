《異動股》企展控股漲近４５％突破２５０天線，報１﹒４６元

《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升４４﹒５５％，報１﹒４６元，升
穿２５０天線（１﹒２９１元），最高價１﹒４６元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交
８８﹒４５萬股，成交金額１１１﹒５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３４﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒５３萬元，加權平均成交
價１﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３﹒９５萬元，加權平均成交價
１﹒２９２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１７０﹒３７％。
現時，恒生指數報２０６８７，升１１３點或０﹒５５％；恒生中國企業指數報７１５５，
升５５點或０﹒７８％；恒生科技指數報４６２８，升４５點或１％；主板成交２８６﹒７２億
元。
上證綜合指數報３２８２，升１０點或０﹒３３％，成交１４０７﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２４７３，升１８點或０﹒１５％，成交８５５﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４６０ 變動 ＋４４﹒５５％
最高價 １﹒４６０ 最低價 １﹒０１０
成交股數 ８８﹒４５萬股 成交金額 １１１﹒５萬
１０天平均 ０﹒６８９ 歷史波幅％ ２５３﹒５０６
２０天平均 ０﹒６１０ 加權平均價 １﹒２６１
５０天平均 ０﹒６６５ ＲＳＩ１４ ８８﹒４２８
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３４﹒３８萬元；暫連升３日，累計升幅１７０﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒４６ ＋４４﹒５５
中國軟件國際（００３５４） ７﹒６１ ＋１﹒７４
民航信息（００６９６） １４﹒２４ ＋０﹒５６
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３３ ＋０﹒１６
世紀睿科（０１４５０） ３﹒８０ ＋２﹒１５
天潤雲（０２１６７） １２﹒８４ 無升跌
中國通號（０３９６９） ２﹒５４ ＋０﹒４０
百融雲（０６６０８） ８﹒５５ －０﹒２３
萬國數據（０９６９８） ２９﹒０５ ＋０﹒５２
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２３ －０﹒６４
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（ｅｄ）
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