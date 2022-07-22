《經濟通通訊社２２日專訊》海螺環保（００５８７）於１０：１９ａｍ錄得１手２００萬
股交叉盤，每股造６﹒４元，較上日收市價高０﹒９５％，涉資１２８０萬元。
海螺環保現價升１﹒１％，報６﹒４１元；成交２３９﹒８５萬股，成交金額
１５３４﹒９１萬元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２０﹒５９萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 10:20
《大手成交》海螺環保一手２００萬股交叉盤，涉資１２８０萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》海螺環保（００５８７）於１０：１９ａｍ錄得１手２００萬
股交叉盤，每股造６﹒４元，較上日收市價高０﹒９５％，涉資１２８０萬元。
海螺環保現價升１﹒１％，報６﹒４１元；成交２３９﹒８５萬股，成交金額
１５３４﹒９１萬元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２０﹒５９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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