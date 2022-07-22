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00587 海螺環保
即時 按盤價 升6.420 +0.080 (+1.262%)
大手異動

22/07/2022 10:20

《大手成交》海螺環保一手２００萬股交叉盤，涉資１２８０萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》海螺環保（００５８７）於１０：１９ａｍ錄得１手２００萬
股交叉盤，每股造６﹒４元，較上日收市價高０﹒９５％，涉資１２８０萬元。
　　海螺環保現價升１﹒１％，報６﹒４１元；成交２３９﹒８５萬股，成交金額
１５３４﹒９１萬元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２０﹒５９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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