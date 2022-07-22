《異動股》企展控股漲近５０％突破２５０天線，報１﹒５１元

《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升４９﹒５％，報１﹒５１元，升穿

２５０天線（１﹒２９１元），最高價１﹒６２元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交

１５４﹒９５萬股，成交金額２１４﹒３１萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入

５１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額７﹒３３萬元，加權平均成交價

１﹒５４元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額６﹒７６萬元，加權平均成交價

１﹒３９３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１７９﹒６３％。

現時，恒生指數報２０７２４，升１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１７０，

升７０點或１％；恒生科技指數報４６３７，升５４點或１﹒２％；主板成交２９６﹒５１億元

。

上證綜合指數報３２８９，升１７點或０﹒５３％，成交１４５９﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２５１１，升５５點或０﹒４５％，成交８８７﹒１３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒５１０ 變動 ＋４９﹒５０％

最高價 １﹒６２０ 最低價 １﹒０１０

成交股數 １５４﹒９５萬股 成交金額 ２１４﹒３１萬

１０天平均 ０﹒６９４ 歷史波幅％ ２５３﹒５０６

２０天平均 ０﹒６１３ 加權平均價 １﹒３８３

５０天平均 ０﹒６６６ ＲＳＩ１４ ８８﹒９１４

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入

５１﹒９３萬元；暫連升３日，累計升幅１７９﹒６３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒５１ ＋４９﹒５０

中國軟件國際（００３５４） ７﹒６１ ＋１﹒７４

民航信息（００６９６） １４﹒１６ 無升跌

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３５ ＋０﹒４７

世紀睿科（０１４５０） ３﹒７８ ＋１﹒６１

天潤雲（０２１６７） １２﹒８６ ＋０﹒１６

艾伯科技（０２７０８） ２﹒４３ －０﹒４１

中國通號（０３９６９） ２﹒５５ ＋０﹒７９

萬國數據（０９６９８） ２９﹒１０ ＋０﹒６９

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２４ －０﹒４８

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（ｅｄ）

