《異動股》企展控股漲近５０％突破２５０天線，報１﹒５１元

《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升４９﹒５％，報１﹒５１元，升穿
２５０天線（１﹒２９１元），最高價１﹒６２元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交
１５４﹒９５萬股，成交金額２１４﹒３１萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
５１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額７﹒３３萬元，加權平均成交價
１﹒５４元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額６﹒７６萬元，加權平均成交價
１﹒３９３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１７９﹒６３％。
現時，恒生指數報２０７２４，升１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１７０，
升７０點或１％；恒生科技指數報４６３７，升５４點或１﹒２％；主板成交２９６﹒５１億元
。
上證綜合指數報３２８９，升１７點或０﹒５３％，成交１４５９﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１２５１１，升５５點或０﹒４５％，成交８８７﹒１３億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒５１０ 變動 ＋４９﹒５０％
最高價 １﹒６２０ 最低價 １﹒０１０
成交股數 １５４﹒９５萬股 成交金額 ２１４﹒３１萬
１０天平均 ０﹒６９４ 歷史波幅％ ２５３﹒５０６
２０天平均 ０﹒６１３ 加權平均價 １﹒３８３
５０天平均 ０﹒６６６ ＲＳＩ１４ ８８﹒９１４
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
５１﹒９３萬元；暫連升３日，累計升幅１７９﹒６３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒５１ ＋４９﹒５０
中國軟件國際（００３５４） ７﹒６１ ＋１﹒７４
民航信息（００６９６） １４﹒１６ 無升跌
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３５ ＋０﹒４７
世紀睿科（０１４５０） ３﹒７８ ＋１﹒６１
天潤雲（０２１６７） １２﹒８６ ＋０﹒１６
艾伯科技（０２７０８） ２﹒４３ －０﹒４１
中國通號（０３９６９） ２﹒５５ ＋０﹒７９
萬國數據（０９６９８） ２９﹒１０ ＋０﹒６９
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２４ －０﹒４８
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（ｅｄ）
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