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01808 企展控股
即時 按盤價 升1.500 +0.490 (+48.515%)
大手異動

22/07/2022 10:21

《異動股》企展控股漲近５０％突破２５０天線，報１﹒５１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升４９﹒５％，報１﹒５１元，升穿
２５０天線（１﹒２９１元），最高價１﹒６２元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交
１５４﹒９５萬股，成交金額２１４﹒３１萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
５１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額７﹒３３萬元，加權平均成交價
１﹒５４元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額６﹒７６萬元，加權平均成交價
１﹒３９３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１７９﹒６３％。
　　現時，恒生指數報２０７２４，升１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１７０，
升７０點或１％；恒生科技指數報４６３７，升５４點或１﹒２％；主板成交２９６﹒５１億元

　　上證綜合指數報３２８９，升１７點或０﹒５３％，成交１４５９﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１１，升５５點或０﹒４５％，成交８８７﹒１３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒５１０　變動　　　　＋４９﹒５０％
　　最高價　　　　　　１﹒６２０　最低價　　　　　１﹒０１０
　　成交股數　　１５４﹒９５萬股　成交金額　　２１４﹒３１萬
　　１０天平均　　　　０﹒６９４　歷史波幅％　２５３﹒５０６
　　２０天平均　　　　０﹒６１３　加權平均價　　　１﹒３８３
　　５０天平均　　　　０﹒６６６　ＲＳＩ１４　　８８﹒９１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
５１﹒９３萬元；暫連升３日，累計升幅１７９﹒６３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　　１﹒５１　＋４９﹒５０
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒６１　　＋１﹒７４
　　民航信息（００６９６）　　　　１４﹒１６　　　　無升跌
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　　６﹒３５　　＋０﹒４７
　　世紀睿科（０１４５０）　　　　　３﹒７８　　＋１﹒６１
　　天潤雲（０２１６７）　　　　　１２﹒８６　　＋０﹒１６
　　艾伯科技（０２７０８）　　　　　２﹒４３　　－０﹒４１
　　中國通號（０３９６９）　　　　　２﹒５５　　＋０﹒７９
　　萬國數據（０９６９８）　　　　２９﹒１０　　＋０﹒６９
　　聯易融科技－Ｗ（０９９５９）　　６﹒２４　　－０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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