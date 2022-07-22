《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報２１﹒２５元

《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１６％，報２１﹒２５元，
最高價２１﹒２５元，最低價２０﹒２５元，創５２周新低；成交１０４７﹒０２萬股，成交金
額２﹒１８億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３０６４﹒４８萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根士丹利，金額１１７５﹒１６萬元，加權平均成交價２０﹒８０５元；現時
最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１７５６﹒３４萬元，加權平均成交價
２０﹒８０１元。
現時，恒生指數報２０７１４，升１４０點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報７１６６，
升６７點或０﹒９４％；恒生科技指數報４６３６，升５３點或１﹒１７％；主板成交
２９９﹒４４億元。
上證綜合指數報３２８９，升１７點或０﹒５３％，成交１４７５﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升５２點或０﹒４２％，成交８９７﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒２５０ 變動 ＋３﹒１６％
最高價 ２１﹒２５０ 最低價 ２０﹒２５０
成交股數 １０４７﹒０２萬股 成交金額 ２﹒１８億
１０天平均 ２４﹒０００ 歷史波幅％ ７９﹒０３０
２０天平均 ２８﹒８２２ 加權平均價 ２０﹒７７９
５０天平均 ２９﹒２９７ ＲＳＩ１４ ２９﹒８２２
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３０６４﹒４８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒２５ ＋３﹒１６
世茂服務（００８７３） ２﹒７２ ＋１﹒４９
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒３０ ＋０﹒８６
融創服務（０１５１６） ３﹒５５ ＋２﹒６０
旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０４ ＋３﹒９６
中海物業（０２６６９） ８﹒１０ ＋２﹒５３
綠城服務（０２８６９） ７﹒２７ ＋３﹒８６
雅生活（０３３１９） ９﹒７５ ＋２﹒９６
正榮服務（０６９５８） ０﹒７５ ＋５﹒６３
金科服務（０９６６６） １５﹒８６ ＋６﹒０２
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（ｅｄ）
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