  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌20.350 -0.250 (-1.214%)
大手異動

22/07/2022 10:22

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報２１﹒２５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１６％，報２１﹒２５元，
最高價２１﹒２５元，最低價２０﹒２５元，創５２周新低；成交１０４７﹒０２萬股，成交金
額２﹒１８億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３０６４﹒４８萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根士丹利，金額１１７５﹒１６萬元，加權平均成交價２０﹒８０５元；現時
最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１７５６﹒３４萬元，加權平均成交價
２０﹒８０１元。
　　現時，恒生指數報２０７１４，升１４０點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報７１６６，
升６７點或０﹒９４％；恒生科技指數報４６３６，升５３點或１﹒１７％；主板成交
２９９﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升１７點或０﹒５３％，成交１４７５﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升５２點或０﹒４２％，成交８９７﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２１﹒２５０　變動　　　　＋３﹒１６％
　　最高價　　　　　　２１﹒２５０　最低價　　　２０﹒２５０
　　成交股數　　１０４７﹒０２萬股　成交金額　　　２﹒１８億
　　１０天平均　　　　２４﹒０００　歷史波幅％　７９﹒０３０
　　２０天平均　　　　２８﹒８２２　加權平均價　２０﹒７７９
　　５０天平均　　　　２９﹒２９７　ＲＳＩ１４　２９﹒８２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３０６４﹒４８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２１﹒２５　＋３﹒１６
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７２　＋１﹒４９
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒３０　＋０﹒８６
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５５　＋２﹒６０
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒０４　＋３﹒９６
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒１０　＋２﹒５３
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒２７　＋３﹒８６
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒７５　＋２﹒９６
　　正榮服務（０６９５８）　　　　０﹒７５　＋５﹒６３
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒８６　＋６﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰21/07/2022 14:23  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近１０％，報２０﹒４元

其他大手異動
More

21/07/2022 10:24  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２１﹒５５元

21/07/2022 10:09  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２１﹒９元

20/07/2022 10:19  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２２﹒２５元

20/07/2022 09:31  《異動股》ＧＢＡ集團等９家公司上午９：３０異動

19/07/2022 11:35  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）挫近６％，報２２﹒９元

備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金