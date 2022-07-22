《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報２１﹒２５元

《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１６％，報２１﹒２５元，

最高價２１﹒２５元，最低價２０﹒２５元，創５２周新低；成交１０４７﹒０２萬股，成交金

額２﹒１８億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３０６４﹒４８萬元。現時最大淨

被動買入券商為摩根士丹利，金額１１７５﹒１６萬元，加權平均成交價２０﹒８０５元；現時

最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１７５６﹒３４萬元，加權平均成交價

２０﹒８０１元。

現時，恒生指數報２０７１４，升１４０點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報７１６６，

升６７點或０﹒９４％；恒生科技指數報４６３６，升５３點或１﹒１７％；主板成交

２９９﹒４４億元。

上證綜合指數報３２８９，升１７點或０﹒５３％，成交１４７５﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升５２點或０﹒４２％，成交８９７﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１﹒２５０ 變動 ＋３﹒１６％

最高價 ２１﹒２５０ 最低價 ２０﹒２５０

成交股數 １０４７﹒０２萬股 成交金額 ２﹒１８億

１０天平均 ２４﹒０００ 歷史波幅％ ７９﹒０３０

２０天平均 ２８﹒８２２ 加權平均價 ２０﹒７７９

５０天平均 ２９﹒２９７ ＲＳＩ１４ ２９﹒８２２

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３０６４﹒４８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒２５ ＋３﹒１６

世茂服務（００８７３） ２﹒７２ ＋１﹒４９

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒３０ ＋０﹒８６

融創服務（０１５１６） ３﹒５５ ＋２﹒６０

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒０４ ＋３﹒９６

中海物業（０２６６９） ８﹒１０ ＋２﹒５３

綠城服務（０２８６９） ７﹒２７ ＋３﹒８６

雅生活（０３３１９） ９﹒７５ ＋２﹒９６

正榮服務（０６９５８） ０﹒７５ ＋５﹒６３

金科服務（０９６６６） １５﹒８６ ＋６﹒０２

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（ｅｄ）

