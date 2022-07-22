《異動股》企展控股漲逾９５％突破２５０天線，報１﹒９７元

《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升９５﹒０５％，報１﹒９７元，升
穿２５０天線（１﹒２９３元），最高價２元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交
２１３﹒２６萬股，成交金額３１８﹒１５萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
７９﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１５﹒０７萬元，加權平均成
交價１﹒５９５元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額９﹒５７萬元，加權平均成交價
１﹒４８３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２６４﹒８１％。
現時，恒生指數報２０７０３，升１２８點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７１６３，
升６３點或０﹒９％；恒生科技指數報４６３２，升４９點或１﹒０９％；主板成交
３０５﹒７２億元。
上證綜合指數報３２８８，升１６點或０﹒５％，成交１５０６﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２５０６，升５１點或０﹒４１％，成交９１３﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９７０ 變動 ＋９５﹒０５％
最高價 ２﹒０００ 最低價 １﹒０１０
成交股數 ２１３﹒２６萬股 成交金額 ３１８﹒１５萬
１０天平均 ０﹒７４０ 歷史波幅％ ２５３﹒５０６
２０天平均 ０﹒６３６ 加權平均價 １﹒４９２
５０天平均 ０﹒６７５ ＲＳＩ１４ ９２﹒００４
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
７９﹒７６萬元；暫連升３日，累計升幅２６４﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒９７ ＋９５﹒０５
中國軟件國際（００３５４） ７﹒６２ ＋１﹒８７
民航信息（００６９６） １４﹒２４ ＋０﹒５６
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３５ ＋０﹒４７
世紀睿科（０１４５０） ３﹒７８ ＋１﹒６１
天潤雲（０２１６７） １２﹒８６ ＋０﹒１６
中國通號（０３９６９） ２﹒５５ ＋０﹒７９
百融雲（０６６０８） ８﹒５５ －０﹒２３
萬國數據（０９６９８） ２９﹒００ ＋０﹒３５
聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２４ －０﹒４８
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（ｅｄ）
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