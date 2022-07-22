《異動股》企展控股漲逾９５％突破２５０天線，報１﹒９７元

《經濟通通訊社２２日專訊》企展控股（０１８０８）升９５﹒０５％，報１﹒９７元，升

穿２５０天線（１﹒２９３元），最高價２元，創１個月新高，最低價１﹒０１元；成交

２１３﹒２６萬股，成交金額３１８﹒１５萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

７９﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１５﹒０７萬元，加權平均成

交價１﹒５９５元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額９﹒５７萬元，加權平均成交價

１﹒４８３元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２６４﹒８１％。

現時，恒生指數報２０７０３，升１２８點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７１６３，

升６３點或０﹒９％；恒生科技指數報４６３２，升４９點或１﹒０９％；主板成交

３０５﹒７２億元。

上證綜合指數報３２８８，升１６點或０﹒５％，成交１５０６﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２５０６，升５１點或０﹒４１％，成交９１３﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒９７０ 變動 ＋９５﹒０５％

最高價 ２﹒０００ 最低價 １﹒０１０

成交股數 ２１３﹒２６萬股 成交金額 ３１８﹒１５萬

１０天平均 ０﹒７４０ 歷史波幅％ ２５３﹒５０６

２０天平均 ０﹒６３６ 加權平均價 １﹒４９２

５０天平均 ０﹒６７５ ＲＳＩ１４ ９２﹒００４

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

７９﹒７６萬元；暫連升３日，累計升幅２６４﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒９７ ＋９５﹒０５

中國軟件國際（００３５４） ７﹒６２ ＋１﹒８７

民航信息（００６９６） １４﹒２４ ＋０﹒５６

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒３５ ＋０﹒４７

世紀睿科（０１４５０） ３﹒７８ ＋１﹒６１

天潤雲（０２１６７） １２﹒８６ ＋０﹒１６

中國通號（０３９６９） ２﹒５５ ＋０﹒７９

百融雲（０６６０８） ８﹒５５ －０﹒２３

萬國數據（０９６９８） ２９﹒００ ＋０﹒３５

聯易融科技－Ｗ（０９９５９） ６﹒２４ －０﹒４８

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（ｅｄ）

