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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 升17.860 +0.660 (+3.837%)
大手異動

22/07/2022 10:25

《大手成交》金沙一手２００萬股交叉盤，涉資３５１２萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金沙（０１９２８）於１０：２４ａｍ錄得１手２００萬股交
叉盤，每股造１７﹒５６元，較上日收市價高２﹒０９％，涉資３５１２萬元。
　　金沙現價升２﹒３３％，報１７﹒６元；成交４９６萬股，成交金額８７１２﹒３３萬元，
主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１８６４﹒７４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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