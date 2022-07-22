《經濟通通訊社２２日專訊》金沙（０１９２８）於１０：２４ａｍ錄得１手２００萬股交
叉盤，每股造１７﹒５６元，較上日收市價高２﹒０９％，涉資３５１２萬元。
金沙現價升２﹒３３％，報１７﹒６元；成交４９６萬股，成交金額８７１２﹒３３萬元，
主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１８６４﹒７４萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 10:25
《大手成交》金沙一手２００萬股交叉盤，涉資３５１２萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》金沙（０１９２８）於１０：２４ａｍ錄得１手２００萬股交
叉盤，每股造１７﹒５６元，較上日收市價高２﹒０９％，涉資３５１２萬元。
金沙現價升２﹒３３％，報１７﹒６元；成交４９６萬股，成交金額８７１２﹒３３萬元，
主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１８６４﹒７４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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