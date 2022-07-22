《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾９％創新低，報１﹒４元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌９﹒０９％，報１﹒４元，最低價

１﹒３７元，創上市新低，最高價１﹒７３元；成交５３２萬股，成交金額７８９﹒２３萬元；

主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入５９１﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

創盈市場服務，金額１５﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒４７９元；現時最大淨被動賣出券商

為千里碩證券，金額３１６﹒５３萬元，加權平均成交價１﹒４８６元。以現價計，該股暫連跌

５日，累計跌幅２０％。

現時，恒生指數報２０６７８，升１０３點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７１４９，升

５０點或０﹒７％；恒生科技指數報４６２３，升４１點或０﹒９％；主板成交３３９﹒９２億

元。

上證綜合指數報３２８２，升１０點或０﹒３２％，成交１７３２﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８３，升２８點或０﹒２３％，成交１０５４﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４００ 變動 －９﹒０９％

最高價 １﹒７３０ 最低價 １﹒３７０

成交股數 ５３２萬股 成交金額 ７８９﹒２３萬

１０天平均 １﹒６７７ 歷史波幅％ ３３﹒０７９

２０天平均 １﹒７２２ 加權平均價 １﹒４８４

５０天平均 １﹒７９０ ＲＳＩ１４ １４﹒１９１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入５９１﹒６８萬元；暫連跌

５日，累計跌幅２０％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） １﹒４００ －９﹒０９

新地（０００１６） ９０﹒８００ －０﹒３８

信置（０００８３） １１﹒５２０ ＋０﹒８８

中海外（００６８８） ２１﹒４５０ ＋０﹒４７

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７０ 無升跌

龍湖（００９６０） ２６﹒４００ ＋０﹒１９

潤地（０１１０９） ３２﹒１５０ －１﹒５３

碧桂園（０２００７） ３﹒２００ ＋０﹒６３

萬科企業（０２２０２） １５﹒１２０ 無升跌

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ －１﹒５２

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（ｅｄ）

