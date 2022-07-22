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09968 滙景控股
即時 按盤價 跌0.180 -1.360 (-88.312%)
大手異動

22/07/2022 10:38

《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾９％創新低，報１﹒４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌９﹒０９％，報１﹒４元，最低價
１﹒３７元，創上市新低，最高價１﹒７３元；成交５３２萬股，成交金額７８９﹒２３萬元；
主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入５９１﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額１５﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒４７９元；現時最大淨被動賣出券商
為千里碩證券，金額３１６﹒５３萬元，加權平均成交價１﹒４８６元。以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅２０％。
　　現時，恒生指數報２０６７８，升１０３點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７１４９，升
５０點或０﹒７％；恒生科技指數報４６２３，升４１點或０﹒９％；主板成交３３９﹒９２億
元。
　　上證綜合指數報３２８２，升１０點或０﹒３２％，成交１７３２﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８３，升２８點或０﹒２３％，成交１０５４﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒４００　變動　　　　　－９﹒０９％
　　最高價　　　１﹒７３０　最低價　　　　　１﹒３７０
　　成交股數　　５３２萬股　成交金額　　７８９﹒２３萬
　　１０天平均　１﹒６７７　歷史波幅％　　３３﹒０７９
　　２０天平均　１﹒７２２　加權平均價　　　１﹒４８４
　　５０天平均　１﹒７９０　ＲＳＩ１４　　１４﹒１９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入５９１﹒６８萬元；暫連跌
５日，累計跌幅２０％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　１﹒４００　－９﹒０９
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒８００　－０﹒３８
　　信置（０００８３）　　　　　１１﹒５２０　＋０﹒８８
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４５０　＋０﹒４７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９７０　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒４００　＋０﹒１９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒１５０　－１﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２００　＋０﹒６３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１２０　　　無升跌
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３２５　－１﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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