《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾９％創新低，報１﹒４元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌９﹒０９％，報１﹒４元，最低價
１﹒３７元，創上市新低，最高價１﹒７３元；成交５３２萬股，成交金額７８９﹒２３萬元；
主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入５９１﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額１５﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒４７９元；現時最大淨被動賣出券商
為千里碩證券，金額３１６﹒５３萬元，加權平均成交價１﹒４８６元。以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅２０％。
現時，恒生指數報２０６７８，升１０３點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７１４９，升
５０點或０﹒７％；恒生科技指數報４６２３，升４１點或０﹒９％；主板成交３３９﹒９２億
元。
上證綜合指數報３２８２，升１０點或０﹒３２％，成交１７３２﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２４８３，升２８點或０﹒２３％，成交１０５４﹒１４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒４００ 變動 －９﹒０９％
最高價 １﹒７３０ 最低價 １﹒３７０
成交股數 ５３２萬股 成交金額 ７８９﹒２３萬
１０天平均 １﹒６７７ 歷史波幅％ ３３﹒０７９
２０天平均 １﹒７２２ 加權平均價 １﹒４８４
５０天平均 １﹒７９０ ＲＳＩ１４ １４﹒１９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入５９１﹒６８萬元；暫連跌
５日，累計跌幅２０％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙景控股（０９９６８） １﹒４００ －９﹒０９
新地（０００１６） ９０﹒８００ －０﹒３８
信置（０００８３） １１﹒５２０ ＋０﹒８８
中海外（００６８８） ２１﹒４５０ ＋０﹒４７
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７０ 無升跌
龍湖（００９６０） ２６﹒４００ ＋０﹒１９
潤地（０１１０９） ３２﹒１５０ －１﹒５３
碧桂園（０２００７） ３﹒２００ ＋０﹒６３
萬科企業（０２２０２） １５﹒１２０ 無升跌
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ －１﹒５２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動