《異動股》滙景控股跌逾２０％創新低，報１﹒２３元

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌２０﹒１３％，報１﹒２３元，最

低價１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒７３元；成交６１２﹒２萬股，成交金額

８９９﹒７１萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６７﹒３８萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５﹒９８萬元，加權平均成交價１﹒４３８元；現時

最大淨被動賣出券商為千里碩證券，金額３５６﹒０２萬元，加權平均成交價１﹒４７５元。以

現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２９﹒７１％。

現時，恒生指數報２０６４２，升６８點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報７１３６，升

３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４６１０，升２８點或０﹒６２％；主板成交３５９﹒４

億元。

上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２３％，成交１８４１﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２４５８，升２點或０﹒０２％，成交１１２５﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒２３０ 變動 －２０﹒１３％

最高價 １﹒７３０ 最低價 １﹒２３０

成交股數 ６１２﹒２萬股 成交金額 ８９９﹒７１萬

１０天平均 １﹒６６０ 歷史波幅％ ３３﹒０７９

２０天平均 １﹒７１４ 加權平均價 １﹒４７０

５０天平均 １﹒７８６ ＲＳＩ１４ １０﹒４８０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入６６７﹒３８萬元；暫連跌

５日，累計跌幅２９﹒７１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） １﹒２３０ －２０﹒１３

新地（０００１６） ９０﹒６００ －０﹒６０

信置（０００８３） １１﹒４２０ 無升跌

中海外（００６８８） ２１﹒５００ ＋０﹒７０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０００ ＋１﹒５２

龍湖（００９６０） ２６﹒３５０ 無升跌

潤地（０１１０９） ３２﹒１００ －１﹒６８

碧桂園（０２００７） ３﹒２００ ＋０﹒６３

萬科企業（０２２０２） １５﹒１４０ ＋０﹒１３

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３２５ －１﹒５２

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（ｅｄ）

