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03839 正大企業國際
即時 按盤價 跌0.960 -0.040 (-4.000%)
大手異動

22/07/2022 10:49

《異動股》正大企業國際跌１１％創新低，報０﹒８９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》正大企業國際（０３８３９）跌１１％，報０﹒８９元，最低
價０﹒８５元，創上市新低，最高價０﹒９５元；成交２６﹒８５萬股，成交金額２４﹒２萬元
；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出２３﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為光大證
券投資服務，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。
　　現時，恒生指數報２０６４１，升６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７１３４，升
３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４６１０，升２７點或０﹒６１％；主板成交３６２﹒９５
億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２４％，成交１８６０﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６２，升７點或０﹒０６％，成交１１３６﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒８９０　變動　　　　－１１﹒００％
　　最高價　　　　　０﹒９５０　最低價　　　　　０﹒８５０
　　成交股數　　２６﹒８５萬股　成交金額　　　　２４﹒２萬
　　１０天平均　　　１﹒００８　歷史波幅％　　５５﹒３６９
　　２０天平均　　　１﹒０２２　加權平均價　　　０﹒９０１
　　５０天平均　　　１﹒１１６　ＲＳＩ１４　　２３﹒３８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出２３﹒２８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正大企業國際（０３８３９）　　　　０﹒８９　－１１﹒００
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３０﹒１０　　－０﹒８２
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３６﹒９０　　－０﹒６７
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３７﹒３０　　－０﹒１３
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　６﹒３８　　－２﹒８９
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　１０﹒２２　　－１﹒１６
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　８１﹒７０　　＋１﹒５５
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０９﹒６０　　　　無升跌
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　７４﹒２５　　＋０﹒２７
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２２﹒９０　　－１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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