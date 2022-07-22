《異動股》正大企業國際跌１１％創新低，報０﹒８９元

《經濟通通訊社２２日專訊》正大企業國際（０３８３９）跌１１％，報０﹒８９元，最低
價０﹒８５元，創上市新低，最高價０﹒９５元；成交２６﹒８５萬股，成交金額２４﹒２萬元
；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出２３﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為光大證
券投資服務，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。
現時，恒生指數報２０６４１，升６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７１３４，升
３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４６１０，升２７點或０﹒６１％；主板成交３６２﹒９５
億元。
上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２４％，成交１８６０﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６２，升７點或０﹒０６％，成交１１３６﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８９０ 變動 －１１﹒００％
最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒８５０
成交股數 ２６﹒８５萬股 成交金額 ２４﹒２萬
１０天平均 １﹒００８ 歷史波幅％ ５５﹒３６９
２０天平均 １﹒０２２ 加權平均價 ０﹒９０１
５０天平均 １﹒１１６ ＲＳＩ１４ ２３﹒３８８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出２３﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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正大企業國際（０３８３９） ０﹒８９ －１１﹒００
金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒１０ －０﹒８２
信達生物（０１８０１） ３６﹒９０ －０﹒６７
君實生物（０１８７７） ３７﹒３０ －０﹒１３
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３８ －２﹒８９
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒２２ －１﹒１６
藥明生物（０２２６９） ８１﹒７０ ＋１﹒５５
百濟神州（０６１６０） １０９﹒６０ 無升跌
康希諾（０６１８５） ７４﹒２５ ＋０﹒２７
康方生物（０９９２６） ２２﹒９０ －１﹒７２
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（ｅｄ）
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