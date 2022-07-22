《異動股》正大企業國際跌１１％創新低，報０﹒８９元

《經濟通通訊社２２日專訊》正大企業國際（０３８３９）跌１１％，報０﹒８９元，最低

價０﹒８５元，創上市新低，最高價０﹒９５元；成交２６﹒８５萬股，成交金額２４﹒２萬元

；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出２３﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為光大證

券投資服務，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。

現時，恒生指數報２０６４１，升６６點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報７１３４，升

３５點或０﹒５％；恒生科技指數報４６１０，升２７點或０﹒６１％；主板成交３６２﹒９５

億元。

上證綜合指數報３２７９，升７點或０﹒２４％，成交１８６０﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６２，升７點或０﹒０６％，成交１１３６﹒５８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒８９０ 變動 －１１﹒００％

最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒８５０

成交股數 ２６﹒８５萬股 成交金額 ２４﹒２萬

１０天平均 １﹒００８ 歷史波幅％ ５５﹒３６９

２０天平均 １﹒０２２ 加權平均價 ０﹒９０１

５０天平均 １﹒１１６ ＲＳＩ１４ ２３﹒３８８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出２３﹒２８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

正大企業國際（０３８３９） ０﹒８９ －１１﹒００

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒１０ －０﹒８２

信達生物（０１８０１） ３６﹒９０ －０﹒６７

君實生物（０１８７７） ３７﹒３０ －０﹒１３

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒３８ －２﹒８９

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒２２ －１﹒１６

藥明生物（０２２６９） ８１﹒７０ ＋１﹒５５

百濟神州（０６１６０） １０９﹒６０ 無升跌

康希諾（０６１８５） ７４﹒２５ ＋０﹒２７

康方生物（０９９２６） ２２﹒９０ －１﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

