  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06160 百濟神州
即時 按盤價 跌109.500 -0.100 (-0.091%)
大手異動

22/07/2022 10:51

《大手成交》百濟神州一手１０萬股交叉盤，涉資１０９６萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》百濟神州（０６１６０）於１０：５０ａｍ錄得１手１０萬股
交叉盤，每股造１０９﹒５５元，較上日收市價低０﹒０５％，涉資１０９５﹒５萬元。
　　百濟神州現價跌０﹒０９％，報１０９﹒５元；成交５２﹒９４萬股，成交金額
５７７６﹒４７萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出４９３﹒４３萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰22/07/2022 16:02  《大手成交》百濟神州一手１０萬股交叉盤，涉資１０９０萬元

下一篇新聞︰22/07/2022 09:56  《大手成交》百濟神州一手１０萬股交叉盤，涉資１０８２萬元

其他大手異動
More

21/07/2022 14:25  《大手成交》百濟神州一手１５萬股交叉盤，涉資１６５７萬元

06/07/2022 09:21  《異動股》百濟神州等６家公司開市競價異動

04/07/2022 14:21  《中概異動》百濟神州升近１０％突破１００天線，報１０８元

30/06/2022 09:29  《異動股》金斯瑞高開１％，２﹒６億人幣購江蘇省工業物業

30/06/2022 09:25  《異動股》康方生物高開２％，腫瘤免疫治療新藥獲准上市

備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金