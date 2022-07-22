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00285 比亞迪電子
即時 按盤價 跌20.600 -0.500 (-2.370%)
大手異動

22/07/2022 10:55

《異動股》比亞迪電子（００２８５）跌逾３％，報２０﹒４５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》比亞迪電子（００２８５）跌３﹒０８％，報２０﹒４５元，
最低價２０元，最高價２１﹒４５元；成交５３５﹒５７萬股，成交金額１﹒１億元；主動買沽
比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額３３０﹒４３萬元，加權平均成交價２０﹒６５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛
亞洲證券，金額５４０﹒０７萬元，加權平均成交價２０﹒７５５元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅３﹒５４％。
　　現時，恒生指數報２０６４９，升７５點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１３６，升
３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４６１２，升２９點或０﹒６５％；主板成交
３７３﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升４點或０﹒１４％，成交１９３７﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４２，跌１２點或０﹒１％，成交１１８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒４５０　變動　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　　２１﹒４５０　最低價　　　２０﹒０００
　　成交股數　　５３５﹒５７萬股　成交金額　　　　１﹒１億
　　１０天平均　　　２１﹒５５５　歷史波幅％　８２﹒８７４
　　２０天平均　　　２２﹒６２２　加權平均價　２０﹒５８４
　　５０天平均　　　１９﹒４７８　ＲＳＩ１４　４５﹒５５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒４６萬元；暫連跌２日，累計
跌幅３﹒５４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　２０﹒４５　　－３﹒０８
　　中興（００７６３）　　　　　１７﹒４８　　＋０﹒３４
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０２　　　　無升跌
　　天能動力（００８１９）　　　　９﹒４１　　＋４﹒３２
　　理士國際（００８４２）　　　　０﹒７４　　＋１﹒３７
　　超威動力（００９５１）　　　　１﹒９６　　＋２﹒６２
　　比亞迪（０１２１１）　　　２８６﹒２０　　＋０﹒６３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　７４﹒０５　　－１﹒４０
　　京信通信（０２３４２）　　　　１﹒４８　　－１﹒３３
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　１﹒３４　＋１２﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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