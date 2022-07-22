《異動股》比亞迪電子（００２８５）跌逾３％，報２０﹒４５元

《經濟通通訊社２２日專訊》比亞迪電子（００２８５）跌３﹒０８％，報２０﹒４５元，

最低價２０元，最高價２１﹒４５元；成交５３５﹒５７萬股，成交金額１﹒１億元；主動買沽

比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信

息，金額３３０﹒４３萬元，加權平均成交價２０﹒６５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛

亞洲證券，金額５４０﹒０７萬元，加權平均成交價２０﹒７５５元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅３﹒５４％。

現時，恒生指數報２０６４９，升７５點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１３６，升

３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４６１２，升２９點或０﹒６５％；主板成交

３７３﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７６，升４點或０﹒１４％，成交１９３７﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４４２，跌１２點或０﹒１％，成交１１８５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒４５０ 變動 －３﹒０８％

最高價 ２１﹒４５０ 最低價 ２０﹒０００

成交股數 ５３５﹒５７萬股 成交金額 １﹒１億

１０天平均 ２１﹒５５５ 歷史波幅％ ８２﹒８７４

２０天平均 ２２﹒６２２ 加權平均價 ２０﹒５８４

５０天平均 １９﹒４７８ ＲＳＩ１４ ４５﹒５５８

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股份狀態：主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒４６萬元；暫連跌２日，累計

跌幅３﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪電子（００２８５） ２０﹒４５ －３﹒０８

中興（００７６３） １７﹒４８ ＋０﹒３４

中國鐵塔（００７８８） １﹒０２ 無升跌

天能動力（００８１９） ９﹒４１ ＋４﹒３２

理士國際（００８４２） ０﹒７４ ＋１﹒３７

超威動力（００９５１） １﹒９６ ＋２﹒６２

比亞迪（０１２１１） ２８６﹒２０ ＋０﹒６３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒０５ －１﹒４０

京信通信（０２３４２） １﹒４８ －１﹒３３

鴻騰（０６０８８） １﹒３４ ＋１２﹒６０

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（ｅｄ）

