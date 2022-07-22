《異動股》比亞迪電子（００２８５）跌逾３％，報２０﹒４５元

《經濟通通訊社２２日專訊》比亞迪電子（００２８５）跌３﹒０８％，報２０﹒４５元，
最低價２０元，最高價２１﹒４５元；成交５３５﹒５７萬股，成交金額１﹒１億元；主動買沽
比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒４６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額３３０﹒４３萬元，加權平均成交價２０﹒６５３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛
亞洲證券，金額５４０﹒０７萬元，加權平均成交價２０﹒７５５元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅３﹒５４％。
現時，恒生指數報２０６４９，升７５點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報７１３６，升
３６點或０﹒５２％；恒生科技指數報４６１２，升２９點或０﹒６５％；主板成交
３７３﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７６，升４點或０﹒１４％，成交１９３７﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２４４２，跌１２點或０﹒１％，成交１１８５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２０﹒４５０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ２１﹒４５０ 最低價 ２０﹒０００
成交股數 ５３５﹒５７萬股 成交金額 １﹒１億
１０天平均 ２１﹒５５５ 歷史波幅％ ８２﹒８７４
２０天平均 ２２﹒６２２ 加權平均價 ２０﹒５８４
５０天平均 １９﹒４７８ ＲＳＩ１４ ４５﹒５５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒４６萬元；暫連跌２日，累計
跌幅３﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪電子（００２８５） ２０﹒４５ －３﹒０８
中興（００７６３） １７﹒４８ ＋０﹒３４
中國鐵塔（００７８８） １﹒０２ 無升跌
天能動力（００８１９） ９﹒４１ ＋４﹒３２
理士國際（００８４２） ０﹒７４ ＋１﹒３７
超威動力（００９５１） １﹒９６ ＋２﹒６２
比亞迪（０１２１１） ２８６﹒２０ ＋０﹒６３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒０５ －１﹒４０
京信通信（０２３４２） １﹒４８ －１﹒３３
鴻騰（０６０８８） １﹒３４ ＋１２﹒６０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動