《異動股》滙景控股（９９６８）觸發市調機制，現跌逾４８％

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌４８﹒０５％，報０﹒８元；成交

９５６﹒６萬股，涉資１２５８﹒６２萬元。最低價為０﹒８元，創上市新低，最高價為

１﹒７３元。因股價波動於上午１０時５９分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘

冷靜期，交易限於０﹒８元及１﹒１８元之間進行，並將於上午１１時４分結束。

滙景控股為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０６１０，升３６點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２０，升

２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４６００，升１８點或０﹒４％；主板成交３８２﹒７７億

元。

上證綜合指數報３２７３，升１點或０﹒０４％，成交１９８６﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２４２９，跌２５點或０﹒２％，成交１２１４﹒１６億元人民幣。

（ｅｄ）

