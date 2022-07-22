《異動股》正商實業漲９％突破１０天線，報２﹒１８元

《經濟通通訊社２２日專訊》正商實業（００１８５）升９％，報２﹒１８元，升穿１０天
線（２﹒０８９元），最高價２﹒２元，最低價２﹒０３元；成交１３２萬股，成交金額
２７５﹒８５萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０１﹒０５萬元。現時最大淨
被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒１２１元；現時最大淨
被動賣出券商為大新證券，金額１２６﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒０７元。
現時，恒生指數報２０６２２，升４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１２５，升
２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４６０５，升２３點或０﹒５１％；主板成交
３８５﹒７１億元。
上證綜合指數報３２７２，升不足１點，成交２００３﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，跌２６點或０﹒２２％，成交１２２３﹒２３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒１８０ 變動 ＋９﹒００％
最高價 ２﹒２００ 最低價 ２﹒０３０
成交股數 １３２萬股 成交金額 ２７５﹒８５萬
１０天平均 ２﹒０８９ 歷史波幅％ ９０﹒１８７
２０天平均 ２﹒３３２ 加權平均價 ２﹒０９０
５０天平均 ２﹒６８１ ＲＳＩ１４ ４１﹒９１４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０１﹒０５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
正商實業（００１８５） ２﹒１８ ＋９﹒００
九倉（００００４） ２８﹒７５ ＋０﹒７０
希慎（０００１４） ２３﹒３５ ＋０﹒２１
恒隆地產（００１０１） １４﹒１０ ＋２﹒３２
ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３６ 無升跌
領展（００８２３） ６３﹒６５ ＋０﹒５５
紅星美凱龍（０１５２８） ３﹒０４ －０﹒３３
太地（０１９７２） １８﹒５２ ＋０﹒５４
九置（０１９９７） ３３﹒８０ －０﹒５９
匯賢（８７００１） ０﹒９０人幣 ＋２﹒２７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動