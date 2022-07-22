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00185 正商實業
即時 按盤價 升2.210 +0.210 (+10.500%)
大手異動

22/07/2022 11:01

《異動股》正商實業漲９％突破１０天線，報２﹒１８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》正商實業（００１８５）升９％，報２﹒１８元，升穿１０天
線（２﹒０８９元），最高價２﹒２元，最低價２﹒０３元；成交１３２萬股，成交金額
２７５﹒８５萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０１﹒０５萬元。現時最大淨
被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒１２１元；現時最大淨
被動賣出券商為大新證券，金額１２６﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒０７元。
　　現時，恒生指數報２０６２２，升４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１２５，升
２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４６０５，升２３點或０﹒５１％；主板成交
３８５﹒７１億元。
　　上證綜合指數報３２７２，升不足１點，成交２００３﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，跌２６點或０﹒２２％，成交１２２３﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒１８０　變動　　　　　＋９﹒００％
　　最高價　　　２﹒２００　最低價　　　　　２﹒０３０
　　成交股數　　１３２萬股　成交金額　　２７５﹒８５萬
　　１０天平均　２﹒０８９　歷史波幅％　　９０﹒１８７
　　２０天平均　２﹒３３２　加權平均價　　　２﹒０９０
　　５０天平均　２﹒６８１　ＲＳＩ１４　　４１﹒９１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０１﹒０５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正商實業（００１８５）　　　　　２﹒１８　＋９﹒００
　　九倉（００００４）　　　　　　２８﹒７５　＋０﹒７０
　　希慎（０００１４）　　　　　　２３﹒３５　＋０﹒２１
　　恒隆地產（００１０１）　　　　１４﹒１０　＋２﹒３２
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　　１﹒３６　　　無升跌
　　領展（００８２３）　　　　　　６３﹒６５　＋０﹒５５
　　紅星美凱龍（０１５２８）　　　　３﹒０４　－０﹒３３
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒５２　＋０﹒５４
　　九置（０１９９７）　　　　　　３３﹒８０　－０﹒５９
　　匯賢（８７００１）　　　　　０﹒９０人幣　＋２﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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