《異動股》正商實業漲９％突破１０天線，報２﹒１８元

《經濟通通訊社２２日專訊》正商實業（００１８５）升９％，報２﹒１８元，升穿１０天

線（２﹒０８９元），最高價２﹒２元，最低價２﹒０３元；成交１３２萬股，成交金額

２７５﹒８５萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０１﹒０５萬元。現時最大淨

被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒１２１元；現時最大淨

被動賣出券商為大新證券，金額１２６﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒０７元。

現時，恒生指數報２０６２２，升４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１２５，升

２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４６０５，升２３點或０﹒５１％；主板成交

３８５﹒７１億元。

上證綜合指數報３２７２，升不足１點，成交２００３﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，跌２６點或０﹒２２％，成交１２２３﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１８０ 變動 ＋９﹒００％

最高價 ２﹒２００ 最低價 ２﹒０３０

成交股數 １３２萬股 成交金額 ２７５﹒８５萬

１０天平均 ２﹒０８９ 歷史波幅％ ９０﹒１８７

２０天平均 ２﹒３３２ 加權平均價 ２﹒０９０

５０天平均 ２﹒６８１ ＲＳＩ１４ ４１﹒９１４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２０１﹒０５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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正商實業（００１８５） ２﹒１８ ＋９﹒００

九倉（００００４） ２８﹒７５ ＋０﹒７０

希慎（０００１４） ２３﹒３５ ＋０﹒２１

恒隆地產（００１０１） １４﹒１０ ＋２﹒３２

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３６ 無升跌

領展（００８２３） ６３﹒６５ ＋０﹒５５

紅星美凱龍（０１５２８） ３﹒０４ －０﹒３３

太地（０１９７２） １８﹒５２ ＋０﹒５４

九置（０１９９７） ３３﹒８０ －０﹒５９

匯賢（８７００１） ０﹒９０人幣 ＋２﹒２７

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（ｅｄ）

