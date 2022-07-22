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09968 滙景控股
即時 按盤價 跌0.180 -1.360 (-88.312%)
大手異動

22/07/2022 11:09

《異動股》滙景控股（９９６８）觸發市調機制，現跌逾６６％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌６６﹒２３％，報０﹒５２元；成
交１２７１﹒８萬股，涉資１４８６﹒０４萬元。最低價為０﹒５２元，創上市新低，最高價為
１﹒７３元。因股價波動於上午１１時９分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷
靜期，交易限於０﹒５２元及０﹒７６元之間進行，並將於上午１１時１４分結束。
　　滙景控股為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超
過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內
進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及
午市最後１５分鐘。
　　現時，恒生指數報２０６３３，升５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１２８，升
２８點或０﹒４１％；恒生科技指數報４６０７，升２４點或０﹒５４％；主板成交
３９８﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升３點或０﹒１１％，成交２０８９﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３４，跌２０點或０﹒１６％，成交１２７０﹒６３億元人民幣。
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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