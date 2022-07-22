  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00316 東方海外國際
即時 按盤價 升265.800 +9.400 (+3.666%)
大手異動

22/07/2022 11:15

《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒４元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒１２％，報２６４﹒４元，最
高價２６４﹒６元，創１個月新高，最低價２５７﹒６元；成交５２﹒２６萬股，成交金額
１﹒３６億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２３２４﹒１９萬元。現時最大淨被
動買入券商為元大證券（香港），金額１７１９﹒２萬元，加權平均成交價２６１﹒１０１元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７３６﹒３７萬元，加權平均成交價
２６１﹒６３元。以現價計，該股暫連升８日，累計升幅２５﹒５５％。
　　現時，恒生指數報２０６３９，升６４點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７１３１，升
３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１２，升２９點或０﹒６５％；主板成交
４０５﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升３點或０﹒１％，成交２１３９﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３２，跌２２點或０﹒１８％，成交１２９６﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２６４﹒４００　變動　　　　　＋３﹒１２％
　　最高價　　　２６４﹒６００　最低價　　　２５７﹒６００
　　成交股數　　５２﹒２６萬股　成交金額　　　　１﹒３６億
　　１０天平均　２３７﹒７６０　歷史波幅％　　４７﹒３３８
　　２０天平均　２２６﹒７９０　加權平均價　２６１﹒０１３
　　５０天平均　２３１﹒８１１　ＲＳＩ１４　　６８﹒９０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２３２４﹒１９萬元；暫
連升８日，累計升幅２５﹒５５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２６４﹒４０　＋３﹒１２
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒１６　－０﹒４５
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒５５　＋０﹒７３
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒８８　－１﹒１８
　　長安民生物流（０１２９２）　　　２﹒１０　－２﹒３３
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒９０　＋１﹒１９
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒４１　＋０﹒８９
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５９　＋１﹒２７
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１３　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰20/07/2022 10:30  《異動股》東方海外（００３１６）升近３％，報２５６﹒６元

其他大手異動
More

19/07/2022 11:10  《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２５４元

18/07/2022 15:52  《異動股》東方海外（００３１６）漲逾５％，報２４５﹒８元

18/07/2022 10:39  《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２４１﹒２元

15/07/2022 09:36  《異動股》碧桂園服務等５家公司上午９：３５異動

14/07/2022 10:35  《異動股》東方海外升逾３％突破２０天線，報２２３﹒４元

備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金