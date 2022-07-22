《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒４元

《經濟通通訊社２２日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒１２％，報２６４﹒４元，最

高價２６４﹒６元，創１個月新高，最低價２５７﹒６元；成交５２﹒２６萬股，成交金額

１﹒３６億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２３２４﹒１９萬元。現時最大淨被

動買入券商為元大證券（香港），金額１７１９﹒２萬元，加權平均成交價２６１﹒１０１元；

現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７３６﹒３７萬元，加權平均成交價

２６１﹒６３元。以現價計，該股暫連升８日，累計升幅２５﹒５５％。

現時，恒生指數報２０６３９，升６４點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７１３１，升

３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１２，升２９點或０﹒６５％；主板成交

４０５﹒４６億元。

上證綜合指數報３２７５，升３點或０﹒１％，成交２１３９﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４３２，跌２２點或０﹒１８％，成交１２９６﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６４﹒４００ 變動 ＋３﹒１２％

最高價 ２６４﹒６００ 最低價 ２５７﹒６００

成交股數 ５２﹒２６萬股 成交金額 １﹒３６億

１０天平均 ２３７﹒７６０ 歷史波幅％ ４７﹒３３８

２０天平均 ２２６﹒７９０ 加權平均價 ２６１﹒０１３

５０天平均 ２３１﹒８１１ ＲＳＩ１４ ６８﹒９０８

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２３２４﹒１９萬元；暫

連升８日，累計升幅２５﹒５５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２６４﹒４０ ＋３﹒１２

招商局港口（００１４４） １３﹒１６ －０﹒４５

中遠海能（０１１３８） ５﹒５５ ＋０﹒７３

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８８ －１﹒１８

長安民生物流（０１２９２） ２﹒１０ －２﹒３３

中遠海控（０１９１９） １１﹒９０ ＋１﹒１９

太平洋航運（０２３４３） ３﹒４１ ＋０﹒８９

中遠海發（０２８６６） １﹒５９ ＋１﹒２７

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７

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（ｅｄ）

