《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒４元

《經濟通通訊社２２日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒１２％，報２６４﹒４元，最
高價２６４﹒６元，創１個月新高，最低價２５７﹒６元；成交５２﹒２６萬股，成交金額
１﹒３６億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２３２４﹒１９萬元。現時最大淨被
動買入券商為元大證券（香港），金額１７１９﹒２萬元，加權平均成交價２６１﹒１０１元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７３６﹒３７萬元，加權平均成交價
２６１﹒６３元。以現價計，該股暫連升８日，累計升幅２５﹒５５％。
現時，恒生指數報２０６３９，升６４點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報７１３１，升
３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４６１２，升２９點或０﹒６５％；主板成交
４０５﹒４６億元。
上證綜合指數報３２７５，升３點或０﹒１％，成交２１３９﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４３２，跌２２點或０﹒１８％，成交１２９６﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６４﹒４００ 變動 ＋３﹒１２％
最高價 ２６４﹒６００ 最低價 ２５７﹒６００
成交股數 ５２﹒２６萬股 成交金額 １﹒３６億
１０天平均 ２３７﹒７６０ 歷史波幅％ ４７﹒３３８
２０天平均 ２２６﹒７９０ 加權平均價 ２６１﹒０１３
５０天平均 ２３１﹒８１１ ＲＳＩ１４ ６８﹒９０８
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２３２４﹒１９萬元；暫
連升８日，累計升幅２５﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２６４﹒４０ ＋３﹒１２
招商局港口（００１４４） １３﹒１６ －０﹒４５
中遠海能（０１１３８） ５﹒５５ ＋０﹒７３
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒８８ －１﹒１８
長安民生物流（０１２９２） ２﹒１０ －２﹒３３
中遠海控（０１９１９） １１﹒９０ ＋１﹒１９
太平洋航運（０２３４３） ３﹒４１ ＋０﹒８９
中遠海發（０２８６６） １﹒５９ ＋１﹒２７
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７
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（ｅｄ）
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