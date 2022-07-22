《經濟通通訊社２２日專訊》快手（０１０２４）於１１：１９ａｍ錄得１手１１０﹒３萬
股交叉盤，每股造８５﹒０２５元，較上日收市價高３﹒１９％，涉資９３７８﹒２６萬元。
快手現價升２﹒７９％，報８４﹒７元；成交１１４０﹒１７萬股，成交金額９﹒７４億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入５１５３﹒０５萬元。（ｒｗ）
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22/07/2022 11:20
《大手成交》快手一手約１１０萬股交叉盤，涉資９３７８萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》快手（０１０２４）於１１：１９ａｍ錄得１手１１０﹒３萬
股交叉盤，每股造８５﹒０２５元，較上日收市價高３﹒１９％，涉資９３７８﹒２６萬元。
快手現價升２﹒７９％，報８４﹒７元；成交１１４０﹒１７萬股，成交金額９﹒７４億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入５１５３﹒０５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
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