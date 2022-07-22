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08031 易通訊集團
即時 按盤價 升0.239 +0.019 (+8.636%)
大手異動

22/07/2022 11:22

《異動股》易通訊集團升逾４５％突破１００天線，報０﹒３２元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》易通訊集團（０８０３１）升４５﹒４５％，報０﹒３２元，
升穿１００天線（０﹒２７５元），最高價０﹒３２元，創１個月新高，最低價０﹒２２元；成
交２萬股，成交金額４９２０元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０８０元。現時
最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１９２０元，加權平均成交價０﹒２４元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１４４０元，加權平均成交價０﹒２４元。
　　現時，恒生指數報２０５９５，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１１２，升
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５９２，升１０點或０﹒２２％；主板成交
４２０﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２６５，跌６點或０﹒２１％，成交２２５１﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９２，跌６２點或０﹒５％，成交１３６１﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３２０　變動　　　　＋４５﹒４５％
　　最高價　　　０﹒３２０　最低價　　　　　０﹒２２０
　　成交股數　　　　２萬股　成交金額　　　　　４９２０
　　１０天平均　０﹒２５０　歷史波幅％　２２６﹒０２９
　　２０天平均　０﹒２６６　加權平均價　　　０﹒２４６
　　５０天平均　０﹒２６８　ＲＳＩ１４　　６７﹒６２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
１０８０元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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