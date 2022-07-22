《異動股》易通訊集團升逾４５％突破１００天線，報０﹒３２元

《經濟通通訊社２２日專訊》易通訊集團（０８０３１）升４５﹒４５％，報０﹒３２元，

升穿１００天線（０﹒２７５元），最高價０﹒３２元，創１個月新高，最低價０﹒２２元；成

交２萬股，成交金額４９２０元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０８０元。現時

最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１９２０元，加權平均成交價０﹒２４元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１４４０元，加權平均成交價０﹒２４元。

現時，恒生指數報２０５９５，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１１２，升

１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５９２，升１０點或０﹒２２％；主板成交

４２０﹒８６億元。

上證綜合指數報３２６５，跌６點或０﹒２１％，成交２２５１﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２３９２，跌６２點或０﹒５％，成交１３６１﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３２０ 變動 ＋４５﹒４５％

最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒２２０

成交股數 ２萬股 成交金額 ４９２０

１０天平均 ０﹒２５０ 歷史波幅％ ２２６﹒０２９

２０天平均 ０﹒２６６ 加權平均價 ０﹒２４６

５０天平均 ０﹒２６８ ＲＳＩ１４ ６７﹒６２０

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入

１０８０元



（ｅｄ）

