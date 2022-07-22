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00336 華寶國際
即時 按盤價 跌4.930 -1.850 (-27.286%)
大手異動

22/07/2022 11:24

《異動股》華寶國際跌近２０％失守２０天線，報５﹒４５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華寶國際（００３３６）跌１９﹒６２％，報５﹒４５元，跌
穿２０天線（６﹒０４８元），最低價５﹒４元，最高價７﹒３元；成交４４８１﹒１萬股，成
交金額２﹒６８億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５３３８﹒８９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２４３３﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒９４５
元；現時最大淨被動賣出券商為富昌證券，金額４８４﹒５７萬元，加權平均成交價５﹒９６８
元。
　　現時，恒生指數報２０６０８，升３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１８，升
１９點或０﹒２７％；恒生科技指數報４５９５，升１３點或０﹒２９％；主板成交
４２４﹒１８億元。
　　上證綜合指數報３２６４，跌７點或０﹒２２％，成交２２７６﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８７，跌６８點或０﹒５５％，成交１３７４﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒４５０　變動　　　　－１９﹒６２％
　　最高價　　　　　　７﹒３００　最低價　　　　　５﹒４００
　　成交股數　　４４８１﹒１萬股　成交金額　　　　２﹒６８億
　　１０天平均　　　　６﹒１９４　歷史波幅％　１２４﹒３３４
　　２０天平均　　　　６﹒０４８　加權平均價　　　５﹒９８２
　　５０天平均　　　　４﹒９４５　ＲＳＩ１４　　４６﹒４３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５３３８﹒８９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華寶國際（００３３６）　　　　５﹒４５　－１９﹒６２
　　阜豐集團（００５４６）　　　　４﹒７９　　－１﹒６４
　　綠新親水膠體（０１０８４）　　３﹒８１　　＋０﹒２６
　　頤海國際（０１５７９）　　　２４﹒５０　　－０﹒４１
　　欣融國際（０１５８７）　　　　０﹒７４　　＋２﹒７８
　　中國波頓（０３３１８）　　　　３﹒５５　　－１﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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