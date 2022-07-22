《異動股》華寶國際跌近２０％失守２０天線，報５﹒４５元

《經濟通通訊社２２日專訊》華寶國際（００３３６）跌１９﹒６２％，報５﹒４５元，跌

穿２０天線（６﹒０４８元），最低價５﹒４元，最高價７﹒３元；成交４４８１﹒１萬股，成

交金額２﹒６８億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５３３８﹒８９萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２４３３﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒９４５

元；現時最大淨被動賣出券商為富昌證券，金額４８４﹒５７萬元，加權平均成交價５﹒９６８

元。

現時，恒生指數報２０６０８，升３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１１８，升

１９點或０﹒２７％；恒生科技指數報４５９５，升１３點或０﹒２９％；主板成交

４２４﹒１８億元。

上證綜合指數報３２６４，跌７點或０﹒２２％，成交２２７６﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２３８７，跌６８點或０﹒５５％，成交１３７４﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒４５０ 變動 －１９﹒６２％

最高價 ７﹒３００ 最低價 ５﹒４００

成交股數 ４４８１﹒１萬股 成交金額 ２﹒６８億

１０天平均 ６﹒１９４ 歷史波幅％ １２４﹒３３４

２０天平均 ６﹒０４８ 加權平均價 ５﹒９８２

５０天平均 ４﹒９４５ ＲＳＩ１４ ４６﹒４３７

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出５３３８﹒８９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華寶國際（００３３６） ５﹒４５ －１９﹒６２

阜豐集團（００５４６） ４﹒７９ －１﹒６４

綠新親水膠體（０１０８４） ３﹒８１ ＋０﹒２６

頤海國際（０１５７９） ２４﹒５０ －０﹒４１

欣融國際（０１５８７） ０﹒７４ ＋２﹒７８

中國波頓（０３３１８） ３﹒５５ －１﹒９３

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（ｅｄ）

