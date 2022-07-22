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00546 阜豐集團
即時 按盤價 跌4.740 -0.130 (-2.669%)
大手異動

22/07/2022 11:36

《異動股》阜豐集團挫逾５％失守２０天線，報４﹒６１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》阜豐集團（００５４６）跌５﹒３４％，報４﹒６１元，跌穿
２０天線（４﹒８１２元），最低價４﹒２９元，最高價４﹒９元；成交２５４萬股，成交金額
１２０３﹒４７萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５６９﹒９萬元。現時最大淨
被動買入券商為巴克萊亞洲，金額７６﹒８７萬元，加權平均成交價４﹒７３３元；現時最大淨
被動賣出券商為盈透證券香港，金額１４６﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒５３１元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０６２０，升４５點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１２０，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４５９９，升１６點或０﹒３７％；主板成交
４３９﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒６１０　變動　　　　　　－５﹒３４％
　　最高價　　　４﹒９００　最低價　　　　　　４﹒２９０
　　成交股數　　２５４萬股　成交金額　　１２０３﹒４７萬
　　１０天平均　４﹒８９７　歷史波幅％　　　５６﹒００２
　　２０天平均　４﹒８１２　加權平均價　　　　４﹒７３８
　　５０天平均　４﹒２３２　ＲＳＩ１４　　　４９﹒２３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５６９﹒９萬元；暫連跌
２日，累計跌幅７﹒４３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阜豐集團（００５４６）　　　　４﹒６１　　－５﹒３４
　　華寶國際（００３３６）　　　　５﹒４２　－２０﹒０６
　　綠新親水膠體（０１０８４）　　３﹒７６　　－１﹒０５
　　頤海國際（０１５７９）　　　２４﹒５０　　－０﹒４１
　　欣融國際（０１５８７）　　　　０﹒７４　　＋２﹒７８
　　中國波頓（０３３１８）　　　　３﹒５５　　－１﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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