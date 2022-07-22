《異動股》阜豐集團挫逾５％失守２０天線，報４﹒６１元

《經濟通通訊社２２日專訊》阜豐集團（００５４６）跌５﹒３４％，報４﹒６１元，跌穿

２０天線（４﹒８１２元），最低價４﹒２９元，最高價４﹒９元；成交２５４萬股，成交金額

１２０３﹒４７萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５６９﹒９萬元。現時最大淨

被動買入券商為巴克萊亞洲，金額７６﹒８７萬元，加權平均成交價４﹒７３３元；現時最大淨

被動賣出券商為盈透證券香港，金額１４６﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒５３１元。以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒４３％。

現時，恒生指數報２０６２０，升４５點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１２０，升

２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４５９９，升１６點或０﹒３７％；主板成交

４３９﹒４７億元。

上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６１０ 變動 －５﹒３４％

最高價 ４﹒９００ 最低價 ４﹒２９０

成交股數 ２５４萬股 成交金額 １２０３﹒４７萬

１０天平均 ４﹒８９７ 歷史波幅％ ５６﹒００２

２０天平均 ４﹒８１２ 加權平均價 ４﹒７３８

５０天平均 ４﹒２３２ ＲＳＩ１４ ４９﹒２３９

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５６９﹒９萬元；暫連跌

２日，累計跌幅７﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阜豐集團（００５４６） ４﹒６１ －５﹒３４

華寶國際（００３３６） ５﹒４２ －２０﹒０６

綠新親水膠體（０１０８４） ３﹒７６ －１﹒０５

頤海國際（０１５７９） ２４﹒５０ －０﹒４１

欣融國際（０１５８７） ０﹒７４ ＋２﹒７８

中國波頓（０３３１８） ３﹒５５ －１﹒９３

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（ｅｄ）

