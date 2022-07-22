《異動股》融信中國（０３３０１）跌近２％創新低，報１﹒０９元

《經濟通通訊社２２日專訊》融信中國（０３３０１）跌１﹒８％，報１﹒０９元，最低價

１﹒０９元，創上市新低，最高價１﹒１３元；成交１２５﹒５萬股，成交金額１３９﹒７３萬

元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額２６﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒１１３元；現時最大淨被動賣出券

商為高盛亞洲證券，金額２１﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒１１２元。以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅７﹒６３％。

現時，恒生指數報２０６１７，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７１２１，升

２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４５９８，升１６點或０﹒３５％；主板成交４４２﹒７７

億元。

上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０９０ 變動 －１﹒８０％

最高價 １﹒１３０ 最低價 １﹒０９０

成交股數 １２５﹒５萬股 成交金額 １３９﹒７３萬

１０天平均 １﹒１８１ 歷史波幅％ ８５﹒２０６

２０天平均 １﹒４８０ 加權平均價 １﹒１１３

５０天平均 １﹒７８６ ＲＳＩ１４ ２１﹒０２３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元；暫連跌４

日，累計跌幅７﹒６３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信中國（０３３０１） １﹒０９ －１﹒８０

中海宏洋（０００８１） ３﹒７２ －０﹒８０

恒隆地產（００１０１） １４﹒０６ ＋２﹒０３

中海外（００６８８） ２１﹒４０ ＋０﹒２３

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９６ －０﹒５１

新城發展（０１０３０） ２﹒６６ ＋２﹒３１

潤地（０１１０９） ３２﹒３５ －０﹒９２

碧桂園（０２００７） ３﹒１９ ＋０﹒３１

萬科企業（０２２０２） １５﹒１４ ＋０﹒１３

綠城（０３９００） １５﹒２６ ＋０﹒５３

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（ｅｄ）

