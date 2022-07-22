《異動股》融信中國（０３３０１）跌近２％創新低，報１﹒０９元

《經濟通通訊社２２日專訊》融信中國（０３３０１）跌１﹒８％，報１﹒０９元，最低價
１﹒０９元，創上市新低，最高價１﹒１３元；成交１２５﹒５萬股，成交金額１３９﹒７３萬
元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額２６﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒１１３元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額２１﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒１１２元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅７﹒６３％。
現時，恒生指數報２０６１７，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７１２１，升
２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４５９８，升１６點或０﹒３５％；主板成交４４２﹒７７
億元。
上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒０９０ 變動 －１﹒８０％
最高價 １﹒１３０ 最低價 １﹒０９０
成交股數 １２５﹒５萬股 成交金額 １３９﹒７３萬
１０天平均 １﹒１８１ 歷史波幅％ ８５﹒２０６
２０天平均 １﹒４８０ 加權平均價 １﹒１１３
５０天平均 １﹒７８６ ＲＳＩ１４ ２１﹒０２３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元；暫連跌４
日，累計跌幅７﹒６３％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
融信中國（０３３０１） １﹒０９ －１﹒８０
中海宏洋（０００８１） ３﹒７２ －０﹒８０
恒隆地產（００１０１） １４﹒０６ ＋２﹒０３
中海外（００６８８） ２１﹒４０ ＋０﹒２３
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９６ －０﹒５１
新城發展（０１０３０） ２﹒６６ ＋２﹒３１
潤地（０１１０９） ３２﹒３５ －０﹒９２
碧桂園（０２００７） ３﹒１９ ＋０﹒３１
萬科企業（０２２０２） １５﹒１４ ＋０﹒１３
綠城（０３９００） １５﹒２６ ＋０﹒５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動