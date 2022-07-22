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03301 融信中國
即時 按盤價 跌1.090 -0.020 (-1.802%)
大手異動

22/07/2022 11:39

《異動股》融信中國（０３３０１）跌近２％創新低，報１﹒０９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》融信中國（０３３０１）跌１﹒８％，報１﹒０９元，最低價
１﹒０９元，創上市新低，最高價１﹒１３元；成交１２５﹒５萬股，成交金額１３９﹒７３萬
元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額２６﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒１１３元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額２１﹒１２萬元，加權平均成交價１﹒１１２元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅７﹒６３％。
　　現時，恒生指數報２０６１７，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報７１２１，升
２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４５９８，升１６點或０﹒３５％；主板成交４４２﹒７７
億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒０９０　變動　　　　　－１﹒８０％
　　最高價　　　　　１﹒１３０　最低價　　　　　１﹒０９０
　　成交股數　　１２５﹒５萬股　成交金額　　１３９﹒７３萬
　　１０天平均　　　１﹒１８１　歷史波幅％　　８５﹒２０６
　　２０天平均　　　１﹒４８０　加權平均價　　　１﹒１１３
　　５０天平均　　　１﹒７８６　ＲＳＩ１４　　２１﹒０２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元；暫連跌４
日，累計跌幅７﹒６３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信中國（０３３０１）　　　　１﹒０９　－１﹒８０
　　中海宏洋（０００８１）　　　　３﹒７２　－０﹒８０
　　恒隆地產（００１０１）　　　１４﹒０６　＋２﹒０３
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４０　＋０﹒２３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９６　－０﹒５１
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６６　＋２﹒３１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒３５　－０﹒９２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１９　＋０﹒３１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１４　＋０﹒１３
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒２６　＋０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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