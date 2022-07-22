《異動股》滙景控股（０９９６８）觸發市調機制，現跌９０％

《經濟通通訊社２２日專訊》滙景控股（０９９６８）跌９０％，報０﹒１５４元；成交

４﹒２７億股，涉資９８９５﹒３６萬元。最低價為０﹒１５４元，創上市新低，最高價為

１﹒７３元。因股價波動於上午１１時４３分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘

冷靜期，交易限於０﹒１５４元及０﹒２３元之間進行，並將於上午１１時４８分結束。

滙景控股為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０６０３，升２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１１４，升

１５點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５９６，升１３點或０﹒３％；主板成交４４９﹒３７

億元。

上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。

（ｅｄ）

