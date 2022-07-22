《異動股》佳源國際控股挫逾６％創新低，報０﹒３１元

《經濟通通訊社２２日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌６﹒０６％，報０﹒３１元，
最低價０﹒３０５元，創上市新低，最高價０﹒３３５元；成交１﹒３６億股，成交金額
４３６８﹒０４萬元；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９７９﹒４８萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１９９﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒３２２
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒３２８元
。
現時，恒生指數報２０６０２，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１１４，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５９５，升１３點或０﹒２９％；主板成交
４５０﹒０５億元。
上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３１０ 變動 －６﹒０６％
最高價 ０﹒３３５ 最低價 ０﹒３０５
成交股數 １﹒３６億股 成交金額 ４３６８﹒０４萬
１０天平均 ０﹒３４９ 歷史波幅％ ９０﹒５１０
２０天平均 ０﹒３９５ 加權平均價 ０﹒３２２
５０天平均 ０﹒５９０ ＲＳＩ１４ ３２﹒７７９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９７９﹒４８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒３１ －６﹒０６
新地（０００１６） ９０﹒７０ －０﹒４９
中海外（００６８８） ２１﹒３５ 無升跌
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７ 無升跌
龍湖（００９６０） ２６﹒２５ －０﹒３８
潤地（０１１０９） ３２﹒１５ －１﹒５３
長實（０１１１３） ５５﹒２５ －０﹒０９
碧桂園（０２００７） ３﹒１９ ＋０﹒３１
萬科企業（０２２０２） １５﹒１６ ＋０﹒２６
滙景控股（０９９６８） ０﹒１６ －８９﹒６１
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（ｅｄ）
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