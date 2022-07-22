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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 跌0.315 -0.015 (-4.545%)
大手異動

22/07/2022 11:44

《異動股》佳源國際控股挫逾６％創新低，報０﹒３１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌６﹒０６％，報０﹒３１元，
最低價０﹒３０５元，創上市新低，最高價０﹒３３５元；成交１﹒３６億股，成交金額
４３６８﹒０４萬元；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９７９﹒４８萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１９９﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒３２２
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒３２８元

　　現時，恒生指數報２０６０２，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１１４，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５９５，升１３點或０﹒２９％；主板成交
４５０﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌１０點或０﹒３３％，成交２３５１﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７０，跌８４點或０﹒６８％，成交１４１７﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３１０　變動　　　　　　－６﹒０６％
　　最高價　　　　０﹒３３５　最低價　　　　　　０﹒３０５
　　成交股數　　１﹒３６億股　成交金額　　４３６８﹒０４萬
　　１０天平均　　０﹒３４９　歷史波幅％　　　９０﹒５１０
　　２０天平均　　０﹒３９５　加權平均價　　　　０﹒３２２
　　５０天平均　　０﹒５９０　ＲＳＩ１４　　　３２﹒７７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出２９７９﹒４８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒３１　　－６﹒０６
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒７０　　－０﹒４９
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒３５　　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９７　　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒２５　　－０﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒１５　　－１﹒５３
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒２５　　－０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒１９　　＋０﹒３１
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒１６　　＋０﹒２６
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒１６　－８９﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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