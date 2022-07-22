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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 跌151.100 -1.700 (-1.113%)
大手異動

22/07/2022 09:21

《異動股》網易（９９９９）開升２％，暗黑破壞神終定下周一推出

　　《經濟通通訊社２２日專訊》網易（０９９９９）現價升２﹒２３％，報１５６﹒２元，以
現價計，該股暫連升５日，累計升幅１６﹒０５％。該股成交約１４萬股，涉資２２５２萬元。
　　外電報道，網易計劃下周一（２５日）在中國推出《暗黑破壞神：不朽》手遊，而這款備受
期待的遊戲原計劃於一個月前在全球最大遊戲市場推出。知情人士透露，在有爭議的社交媒體帖
子導致遊戲的推出延遲後，網易與動視暴雪聯合出品的這款遊戲已獲准上線，惟上線日期仍有調
整可能。
　　這款遊戲原定於６月２３日在中國內地上架，但就在發布前幾天，網易以需要增強內容為由
，意外宣布推遲發布。根據網易運營的《暗黑破壞神：不朽》官方帳號上的條幅通知，該帳號因
「違反相關法律法規」被禁止發帖。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７０２，升１２９點，低水１５點。即月國指期貨報７１５０，升５１點
，平水。即月科指期貨新報４６３４，升５５點，高水８點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１５６﹒２０元　升２﹒２３％
　　騰訊（００７００）　　　３３７﹒６０元　升１﹒０８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０６﹒４０元　升１﹒６７％
　　心動公司（０２４００）　　２０﹒４０元　升２﹒００％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７８元　　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒９０元　升０﹒９０％
　　網龍（００７７７）　　　　１６﹒３０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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