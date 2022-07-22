《異動股》網易（９９９９）開升２％，暗黑破壞神終定下周一推出

《經濟通通訊社２２日專訊》網易（０９９９９）現價升２﹒２３％，報１５６﹒２元，以

現價計，該股暫連升５日，累計升幅１６﹒０５％。該股成交約１４萬股，涉資２２５２萬元。

外電報道，網易計劃下周一（２５日）在中國推出《暗黑破壞神：不朽》手遊，而這款備受

期待的遊戲原計劃於一個月前在全球最大遊戲市場推出。知情人士透露，在有爭議的社交媒體帖

子導致遊戲的推出延遲後，網易與動視暴雪聯合出品的這款遊戲已獲准上線，惟上線日期仍有調

整可能。

這款遊戲原定於６月２３日在中國內地上架，但就在發布前幾天，網易以需要增強內容為由

，意外宣布推遲發布。根據網易運營的《暗黑破壞神：不朽》官方帳號上的條幅通知，該帳號因

「違反相關法律法規」被禁止發帖。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７０２，升１２９點，低水１５點。即月國指期貨報７１５０，升５１點

，平水。即月科指期貨新報４６３４，升５５點，高水８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １５６﹒２０元 升２﹒２３％

騰訊（００７００） ３３７﹒６０元 升１﹒０８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０６﹒４０元 升１﹒６７％

心動公司（０２４００） ２０﹒４０元 升２﹒００％

創夢天地（０１１１９） ４﹒７８元 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２７﹒９０元 升０﹒９０％

網龍（００７７７） １６﹒３０元 無升跌

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（ｈｃ）

