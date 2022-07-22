《異動股》藥明康德（２３５９）高開逾２％，料中期純利增逾七成

《經濟通通訊社２２日專訊》藥明康德（０２３５９）現價升２﹒５１％，報１０６元，該

股成交約３萬股，涉資３１８萬元。

藥明康德公布，經公司財務部門測算，２０２２年度上半年公司實現營業收入約

１７７﹒５６億元人民幣，同比增長６８﹒５２％；歸屬於公司股東的淨利潤約４６﹒３６億元

人民幣，增長７３﹒２９％；經調整非《國際財務報告準則》下歸屬於公司股東的淨利潤約４３

億元人民幣，增長７５﹒６８％。

該公司指出，半年業績表現再次證明，公司獨特的ＣＲＤＭＯ（合同研究、開發與生產）和

ＣＴＤＭＯ（合同測試、研發與生產）業務模式能夠持續驅動公司的快速發展，故將２０２２年

全年收入增長目標由此前公告的６５％至７０％上調至６８％至７２％。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７２４，升１５１點，高水７點。即月國指期貨報７１６０，升６１點，

高水１０點。即月科指期貨新報４６４４，升６５點，高水８點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明康德（０２３５９） １０６﹒００元 升２﹒５１％

藥明生物（０２２６９） ８２﹒６０元 升２﹒６７％

藥明巨諾（０２１２６） ７﹒３７元 無升跌

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒８５元 升１﹒２５％

石藥集團（０１０９３） ８﹒３９元 升０﹒７２％

信達生物（０１８０１） ３７﹒９５元 升２﹒１５％

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（ｈｃ）

