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02359 藥明康德
即時 按盤價 跌102.700 -0.700 (-0.677%)
大手異動

22/07/2022 09:23

《異動股》藥明康德（２３５９）高開逾２％，料中期純利增逾七成

　　《經濟通通訊社２２日專訊》藥明康德（０２３５９）現價升２﹒５１％，報１０６元，該
股成交約３萬股，涉資３１８萬元。
　　藥明康德公布，經公司財務部門測算，２０２２年度上半年公司實現營業收入約
１７７﹒５６億元人民幣，同比增長６８﹒５２％；歸屬於公司股東的淨利潤約４６﹒３６億元
人民幣，增長７３﹒２９％；經調整非《國際財務報告準則》下歸屬於公司股東的淨利潤約４３
億元人民幣，增長７５﹒６８％。
　　該公司指出，半年業績表現再次證明，公司獨特的ＣＲＤＭＯ（合同研究、開發與生產）和
ＣＴＤＭＯ（合同測試、研發與生產）業務模式能夠持續驅動公司的快速發展，故將２０２２年
全年收入增長目標由此前公告的６５％至７０％上調至６８％至７２％。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７２４，升１５１點，高水７點。即月國指期貨報７１６０，升６１點，
高水１０點。即月科指期貨新報４６４４，升６５點，高水８點。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德（０２３５９）　　　１０６﹒００元　升２﹒５１％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　８２﹒６０元　升２﹒６７％
　　藥明巨諾（０２１２６）　　　　　７﹒３７元　　　　無升跌
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　４﹒８５元　升１﹒２５％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　８﹒３９元　升０﹒７２％
　　信達生物（０１８０１）　　　　３７﹒９５元　升２﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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