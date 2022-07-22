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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌84.300 -1.850 (-2.147%)
大手異動

22/07/2022 09:24

《異動股》申洲（２３１３）輕微高開，遭麥格理狠削近半目標

　　《經濟通通訊社２２日專訊》申洲國際（０２３１３）現價升０﹒５２％，報８６﹒６元，
該股成交約１２萬股，涉資１０４８萬元。
　　麥格理發表研究報告指，２０２２財年下半年內地主要品牌集中管理貨存健康，這或對申洲
國際　的２０２３財年訂單構成不確定因素。該行分別下調集團２０２２及２３財年的每股盈測
９％和１７％，又降其評級至「中性」，將目標價由１５３元大幅下調４６﹒４１％至８２元。
　　該行表示，集團股價從高位大幅修正，認為短期內的刺激因素有限，預期股價將在區間範圍
上落。該行指，因為利潤持續受壓，料集團上半年的收入增長為７％，而盈利則按年下跌１５％
，預期毛利率將達到２３﹒７％。在客戶層面上，該行相信Ｎｉｋｅ、Ｐｕｍａ、及中國本地品
牌在上半年會有較快增長。
　　現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國
企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升
１﹒２６％。
　　即月期指新報２０７２７，升１５４點，高水１０點。即月國指期貨報７１６２，升６３點
，高水１２點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８６﹒６０元　升０﹒５２％
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒７５元　跌０﹒２２％
　　安踏體育（０２０２０）　９２﹒１５元　跌０﹒３８％
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６８元　跌８﹒６５％
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒８３元　升０﹒７４％
　　３６１度（０１３６１）　　４﹒１０元　升０﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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