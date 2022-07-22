《異動股》申洲（２３１３）輕微高開，遭麥格理狠削近半目標

《經濟通通訊社２２日專訊》申洲國際（０２３１３）現價升０﹒５２％，報８６﹒６元，

該股成交約１２萬股，涉資１０４８萬元。

麥格理發表研究報告指，２０２２財年下半年內地主要品牌集中管理貨存健康，這或對申洲

國際 的２０２３財年訂單構成不確定因素。該行分別下調集團２０２２及２３財年的每股盈測

９％和１７％，又降其評級至「中性」，將目標價由１５３元大幅下調４６﹒４１％至８２元。

該行表示，集團股價從高位大幅修正，認為短期內的刺激因素有限，預期股價將在區間範圍

上落。該行指，因為利潤持續受壓，料集團上半年的收入增長為７％，而盈利則按年下跌１５％

，預期毛利率將達到２３﹒７％。在客戶層面上，該行相信Ｎｉｋｅ、Ｐｕｍａ、及中國本地品

牌在上半年會有較快增長。

現時，恒生指數報２０７１７，升１４２點或升０﹒６９％，主板成交２６﹒５３億元。國

企指數報７１４９，升５０點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４６４０，升５７點或升

１﹒２６％。

即月期指新報２０７２７，升１５４點，高水１０點。即月國指期貨報７１６２，升６３點

，高水１２點。即月科指期貨新報４６４５，升６６點，高水５點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８６﹒６０元 升０﹒５２％

李寧（０２３３１） ６６﹒７５元 跌０﹒２２％

安踏體育（０２０２０） ９２﹒１５元 跌０﹒３８％

特步國際（０１３６８） １２﹒６８元 跌８﹒６５％

滔搏（０６１１０） ６﹒８３元 升０﹒７４％

３６１度（０１３６１） ４﹒１０元 升０﹒２４％

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（ｈｃ）

